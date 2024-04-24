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Эксперты рассказали, сколько туристов в мае будут путешествовать по России - РИА Новости, 24.04.2024
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Туризм
 
04:38 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/puteshestviya-1941762655.html
Эксперты рассказали, сколько туристов в мае будут путешествовать по России
Эксперты рассказали, сколько туристов в мае будут путешествовать по России - РИА Новости, 24.04.2024
Эксперты рассказали, сколько туристов в мае будут путешествовать по России
В майские праздники в путешествие по России планируют отправиться 2,8 миллиона туристов, что на 30 процентов больше, чем год назад, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T04:38
2024-04-24T04:38
туризм
туризм
новости - туризм
россия
краснодарский край
сочи
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В майские праздники в путешествие по России планируют отправиться 2,8 миллиона туристов, что на 30 процентов больше, чем год назад, сообщает АТОР.При этом около 800 тысяч граждан организуют поездки с помощью туроператоров, рассказал вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина. По данным ассоциации, порядка 75 процентов путешественников отправятся изучать российские города, а четверть — зарубежные.Список самых популярных для поездок на майские праздники мест за год почти не изменился. В первой пятерке — Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Красная Поляна), Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининградская область и Дагестан. Далее следуют Москва и Подмосковье, Крым, Казань, Карелия. Высок интерес и к речным круизам.
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туризм, новости - туризм, россия, краснодарский край, сочи, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, майские праздники
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Краснодарский край, Сочи, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, майские праздники
Эксперты рассказали, сколько туристов в мае будут путешествовать по России

АТОР: 2,8 миллиона туристов в майские праздники будут путешествовать по России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосетители в Никитском ботаническом саду в Крыму
Посетители в Никитском ботаническом саду в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В майские праздники в путешествие по России планируют отправиться 2,8 миллиона туристов, что на 30 процентов больше, чем год назад, сообщает АТОР.
При этом около 800 тысяч граждан организуют поездки с помощью туроператоров, рассказал вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.
По данным ассоциации, порядка 75 процентов путешественников отправятся изучать российские города, а четверть — зарубежные.
Список самых популярных для поездок на майские праздники мест за год почти не изменился. В первой пятерке — Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Красная Поляна), Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининградская область и Дагестан. Далее следуют Москва и Подмосковье, Крым, Казань, Карелия. Высок интерес и к речным круизам.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияКраснодарский крайСочиАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в Россиимайские праздники
 
 
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