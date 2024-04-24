https://ria.ru/20240424/puteshestviya-1941762655.html

Эксперты рассказали, сколько туристов в мае будут путешествовать по России

Эксперты рассказали, сколько туристов в мае будут путешествовать по России - РИА Новости, 24.04.2024

Эксперты рассказали, сколько туристов в мае будут путешествовать по России

В майские праздники в путешествие по России планируют отправиться 2,8 миллиона туристов, что на 30 процентов больше, чем год назад, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T04:38

2024-04-24T04:38

2024-04-24T04:38

туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В майские праздники в путешествие по России планируют отправиться 2,8 миллиона туристов, что на 30 процентов больше, чем год назад, сообщает АТОР.При этом около 800 тысяч граждан организуют поездки с помощью туроператоров, рассказал вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина. По данным ассоциации, порядка 75 процентов путешественников отправятся изучать российские города, а четверть — зарубежные.Список самых популярных для поездок на майские праздники мест за год почти не изменился. В первой пятерке — Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Красная Поляна), Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининградская область и Дагестан. Далее следуют Москва и Подмосковье, Крым, Казань, Карелия. Высок интерес и к речным круизам.

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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