https://ria.ru/20240424/punkt-1941912180.html
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра - РИА Новости, 24.04.2024
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра
Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Южная", при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом овладели крупным... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T05:15
2024-04-24T05:15
2024-04-24T05:26
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ЛУГАНСК, 24 апр – РИА Новости. Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Южная", при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что по целям отработала артиллерия группировки, а также штурмовая и армейская авиация. "Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм", - пояснили в МО РФ. Сообщается, что операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью дронов командиры управляли боем. По данным минобороны, орудия ВСУ уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп. "В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - сообщили в минобороны РФ.
https://ria.ru/20240420/vsu-1941183736.html
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россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-2, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра
Минобороны: десантники взяли крупный опорный пункт на окраине Часова Яра
ЛУГАНСК, 24 апр – РИА Новости. Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Южная", при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что по целям отработала артиллерия группировки, а также штурмовая и армейская авиация.
"Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм", - пояснили в МО РФ.
Сообщается, что операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью дронов командиры управляли боем. По данным минобороны, орудия ВСУ уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.
"В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - сообщили в минобороны РФ.