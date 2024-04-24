https://ria.ru/20240424/punkt-1941912180.html

Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра

Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра - РИА Новости, 24.04.2024

Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра

Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Южная", при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом овладели крупным... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T05:15

2024-04-24T05:15

2024-04-24T05:26

специальная военная операция на украине

россия

часов яр

донбасс

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

бмд-2

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865765777_0:372:2512:1785_1920x0_80_0_0_389aebc1d0df54d884085c8b3aae10f1.jpg

ЛУГАНСК, 24 апр – РИА Новости. Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Южная", при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что по целям отработала артиллерия группировки, а также штурмовая и армейская авиация. "Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм", - пояснили в МО РФ. Сообщается, что операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью дронов командиры управляли боем. По данным минобороны, орудия ВСУ уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп. "В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - сообщили в минобороны РФ.

https://ria.ru/20240420/vsu-1941183736.html

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941794479.html

россия

часов яр

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность