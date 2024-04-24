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Планов открыть отделения Промсвязьбанка в Гагаузии нет, заявила Гуцул - РИА Новости, 24.04.2024
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13:59 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/psb-1942020957.html
Планов открыть отделения Промсвязьбанка в Гагаузии нет, заявила Гуцул
Планов открыть отделения Промсвязьбанка в Гагаузии нет, заявила Гуцул - РИА Новости, 24.04.2024
Планов открыть отделения Промсвязьбанка в Гагаузии нет, заявила Гуцул
Планов открыть отделения Промсвязьбанка в Гагаузии нет, поскольку сейчас нет такой возможности из-за позиции Кишинева, заявила РИА Новости глава автономии... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:59
2024-04-24T13:59
экономика
гагаузия
молдавия
петр фрадков
евгения гуцул
промсвязьбанк
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Планов открыть отделения Промсвязьбанка в Гагаузии нет, поскольку сейчас нет такой возможности из-за позиции Кишинева, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул. "К сожалению, у нас нет такой возможности, потому что мы понимаем, что Национальный банк Республики Молдовы не пойдет на такой шаг. Поэтому будем уже пользоваться тем, что у нас с РФ, и в Приднестровье есть банкоматы", - сказала она в беседе с агентством. Ранее председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и глава автономии Евгения Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Ожидалось, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии - участникам реализуемой программы - будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. А к счетам ПСБ планировалось привязать карты "Мир". Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что власти будут следить за пользователями карты "Мир" и "в случае необходимости блокировать источник их доходов".
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экономика, гагаузия, молдавия, петр фрадков, евгения гуцул, промсвязьбанк, россия
Экономика, Гагаузия, Молдавия, Петр Фрадков, Евгения Гуцул, Промсвязьбанк, Россия
Планов открыть отделения Промсвязьбанка в Гагаузии нет, заявила Гуцул

Гуцул: открыть отделения ПСБ в Гагаузии сейчас нельзя из-за позиции Кишинева

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Планов открыть отделения Промсвязьбанка в Гагаузии нет, поскольку сейчас нет такой возможности из-за позиции Кишинева, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул.
"К сожалению, у нас нет такой возможности, потому что мы понимаем, что Национальный банк Республики Молдовы не пойдет на такой шаг. Поэтому будем уже пользоваться тем, что у нас с РФ, и в Приднестровье есть банкоматы", - сказала она в беседе с агентством.
Ранее председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и глава автономии Евгения Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Ожидалось, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии - участникам реализуемой программы - будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. А к счетам ПСБ планировалось привязать карты "Мир". Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что власти будут следить за пользователями карты "Мир" и "в случае необходимости блокировать источник их доходов".
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ЭкономикаГагаузияМолдавияПетр ФрадковЕвгения ГуцулПромсвязьбанкРоссия
 
 
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