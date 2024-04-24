https://ria.ru/20240424/protivogaz-1941990988.html
В Подмосковье четыре человека пострадали при взрыве противогаза
В Подмосковье четыре человека пострадали при взрыве противогаза - РИА Новости, 24.04.2024
В Подмосковье четыре человека пострадали при взрыве противогаза
Четыре человека пострадали при взрыве регенеративного патрона весом около трех килограммов от противогаза в подмосковном поселке Лотошино, рассказал РИА Новости РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:42
2024-04-24T12:42
2024-04-24T12:42
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали при взрыве регенеративного патрона весом около трех килограммов от противогаза в подмосковном поселке Лотошино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, взрыв регенеративного патрона произошел после поджога жидкости для костра в маске изолирующего противогаза ИП-5", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате взрыва регенеративного патрона весом около трех килограммов пострадали четыре человека, их состояние уточняется. Изолирующий противогаз ИП-5 предназначен для защиты органов дыхания. Может также использоваться для выполнения водолазных работ на глубинах до семи метров. Интервал рабочих температур - от минус 40 до плюс 50 градусов. Время защитного действия при выполнении работ - 75 минут.
https://ria.ru/20231009/granata-1901453162.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье четыре человека пострадали при взрыве противогаза
В подмосковном Лотошино при взрыве противогаза пострадали четыре человека