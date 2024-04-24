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На марш протеста в Буэнос-Айресе вышли 800 тысяч человек - РИА Новости, 24.04.2024
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07:51 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/protest-1941919846.html
На марш протеста в Буэнос-Айресе вышли 800 тысяч человек
На марш протеста в Буэнос-Айресе вышли 800 тысяч человек - РИА Новости, 24.04.2024
На марш протеста в Буэнос-Айресе вышли 800 тысяч человек
Восемьсот тысяч человек вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе, выступая против политики властей Аргентины в сфере образования, сообщает издание Pagina12 со... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:51
2024-04-24T07:51
в мире
буэнос-айрес (город)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Восемьсот тысяч человек вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе, выступая против политики властей Аргентины в сфере образования, сообщает издание Pagina12 со ссылкой на организаторов. "Организаторы оценивают количество протестующих на площади Мая в 800 тысяч человек", - говорится в публикации. Как отмечается, всего более миллиона человек вышли на протесты по всей Аргентине. Телеканал TN со ссылкой на самый крупный государственный вуз Университет Буэнос-Айреса сообщал ранее, что около 500 тысяч студентов и преподавателей вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что десятки тысяч студентов и преподавателей собрались в центре Буэнос-Айреса в знак протеста против политики властей в сфере образования. Манифестанты выступают против сокращения расходов на развитие университетов, требуют от правительства оставить образование бесплатным. Подобные акции протеста проходят не только в столице Аргентины, но и в других городах.
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
На марш протеста в Буэнос-Айресе вышли 800 тысяч человек

Pagina12: на протест против образовательной политики вышли 800 тысяч человек

© AP Photo / Rodrigo AbdПротестующие у здания конгресса Аргентины
Протестующие у здания конгресса Аргентины - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Протестующие у здания конгресса Аргентины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Восемьсот тысяч человек вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе, выступая против политики властей Аргентины в сфере образования, сообщает издание Pagina12 со ссылкой на организаторов.
"Организаторы оценивают количество протестующих на площади Мая в 800 тысяч человек", - говорится в публикации.
Как отмечается, всего более миллиона человек вышли на протесты по всей Аргентине.
Телеканал TN со ссылкой на самый крупный государственный вуз Университет Буэнос-Айреса сообщал ранее, что около 500 тысяч студентов и преподавателей вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что десятки тысяч студентов и преподавателей собрались в центре Буэнос-Айреса в знак протеста против политики властей в сфере образования. Манифестанты выступают против сокращения расходов на развитие университетов, требуют от правительства оставить образование бесплатным. Подобные акции протеста проходят не только в столице Аргентины, но и в других городах.
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