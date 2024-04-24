https://ria.ru/20240424/protest-1941919846.html

На марш протеста в Буэнос-Айресе вышли 800 тысяч человек

На марш протеста в Буэнос-Айресе вышли 800 тысяч человек - РИА Новости, 24.04.2024

На марш протеста в Буэнос-Айресе вышли 800 тысяч человек

Восемьсот тысяч человек вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе, выступая против политики властей Аргентины в сфере образования, сообщает издание Pagina12 со... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:51

2024-04-24T07:51

2024-04-24T07:51

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аргентина

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Восемьсот тысяч человек вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе, выступая против политики властей Аргентины в сфере образования, сообщает издание Pagina12 со ссылкой на организаторов. "Организаторы оценивают количество протестующих на площади Мая в 800 тысяч человек", - говорится в публикации. Как отмечается, всего более миллиона человек вышли на протесты по всей Аргентине. Телеканал TN со ссылкой на самый крупный государственный вуз Университет Буэнос-Айреса сообщал ранее, что около 500 тысяч студентов и преподавателей вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что десятки тысяч студентов и преподавателей собрались в центре Буэнос-Айреса в знак протеста против политики властей в сфере образования. Манифестанты выступают против сокращения расходов на развитие университетов, требуют от правительства оставить образование бесплатным. Подобные акции протеста проходят не только в столице Аргентины, но и в других городах.

https://ria.ru/20240418/argentina-1940875861.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина