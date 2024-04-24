https://ria.ru/20240424/prokudin-1942023326.html

В Волгограде арестовали стримера, обвиняемого в унижении участников СВО

В Волгограде арестовали стримера, обвиняемого в унижении участников СВО - РИА Новости, 24.04.2024

В Волгограде арестовали стримера, обвиняемого в унижении участников СВО

Суд в Волгограде арестовал до 18 июня треш-стримера, обвиняемого в публичном оскорблении участников СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов общей... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:08

2024-04-24T14:08

2024-04-24T14:12

происшествия

волгоград

россия

пензенская область

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 24 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал до 18 июня треш-стримера, обвиняемого в публичном оскорблении участников СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в понедельник сотрудники полиции из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал видео с оскорблением участников специальной военной операции. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя. "Постановлением Центрального районного суда Волгограда [Павлу] Прокудину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня 2024 года", - говорится в сообщении суда. СК против волгоградца возбудил уголовное дело по статье "унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240327/krokus-1936183488.html

https://ria.ru/20240304/strimer-1931042787.html

волгоград

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происшествия, волгоград, россия, пензенская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)