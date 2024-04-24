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В Волгограде арестовали стримера, обвиняемого в унижении участников СВО - РИА Новости, 24.04.2024
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14:08 24.04.2024 (обновлено: 14:12 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/prokudin-1942023326.html
В Волгограде арестовали стримера, обвиняемого в унижении участников СВО
В Волгограде арестовали стримера, обвиняемого в унижении участников СВО - РИА Новости, 24.04.2024
В Волгограде арестовали стримера, обвиняемого в унижении участников СВО
Суд в Волгограде арестовал до 18 июня треш-стримера, обвиняемого в публичном оскорблении участников СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов общей... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:08
2024-04-24T14:12
происшествия
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пензенская область
ирина волк
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ВОЛГОГРАД, 24 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал до 18 июня треш-стримера, обвиняемого в публичном оскорблении участников СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в понедельник сотрудники полиции из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал видео с оскорблением участников специальной военной операции. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя. "Постановлением Центрального районного суда Волгограда [Павлу] Прокудину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня 2024 года", - говорится в сообщении суда. СК против волгоградца возбудил уголовное дело по статье "унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240327/krokus-1936183488.html
https://ria.ru/20240304/strimer-1931042787.html
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происшествия, волгоград, россия, пензенская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Пензенская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде арестовали стримера, обвиняемого в унижении участников СВО

В Волгограде арестовали мужчин, обвиняемого в публичном оскорблении бойцов СВО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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ВОЛГОГРАД, 24 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал до 18 июня треш-стримера, обвиняемого в публичном оскорблении участников СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в понедельник сотрудники полиции из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал видео с оскорблением участников специальной военной операции. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя.
Рустам Абсалямов
Блогер из Башкирии, высказывавшийся о теракте в "Крокусе", был пьян
27 марта, 15:34
«
"Постановлением Центрального районного суда Волгограда [Павлу] Прокудину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня 2024 года", - говорится в сообщении суда.
СК против волгоградца возбудил уголовное дело по статье "унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Задержание треш-стримера в Республике Карелия
Треш-стримера из Петрозаводска задержали по обвинению в сексуальном насилии
4 марта, 15:50
 
ПроисшествияВолгоградРоссияПензенская областьИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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