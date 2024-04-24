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Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 24.04.2024 (обновлено: 10:02 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/proekt-1941909844.html
Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину
Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину - РИА Новости, 24.04.2024
Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину
Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования, которые... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T04:28
2024-04-24T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
владимир зеленский
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит телеканал C-Span.Документ поддержали 79 сенаторов, против выступили 18.Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь его должен подписать президент Джо Байден, который пообещал сделать это, как только документ попадет к нему на стол.Всего на помощь Украине предназначается 60,84 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Киева на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.Байден в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что новые пакеты оборонной помощи будут значительными и его администрация быстро их предоставит.Предполагается, что поставки, приостановленные в декабре, возобновятся уже на этой неделе. Как писали СМИ, они будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS. По сведениям источников газеты Politico, США надеются передать Киеву часть помощи из нового пакета к 9 мая, но маловероятно, что к этому сроку успеют отправить все вооружения.В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это сделает Штаты еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941907540.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину

Сенат США одобрил проект о помощи союзникам, включая Украину, Израиль и Тайвань

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит телеканал C-Span.
Документ поддержали 79 сенаторов, против выступили 18.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины
Вчера, 03:45
Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь его должен подписать президент Джо Байден, который пообещал сделать это, как только документ попадет к нему на стол.
Всего на помощь Украине предназначается 60,84 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Киева на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.
Байден в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что новые пакеты оборонной помощи будут значительными и его администрация быстро их предоставит.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Шойгу рассказал, на что уйдет большая часть пакета помощи США Украине
23 апреля, 13:32
Предполагается, что поставки, приостановленные в декабре, возобновятся уже на этой неделе. Как писали СМИ, они будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS. По сведениям источников газеты Politico, США надеются передать Киеву часть помощи из нового пакета к 9 мая, но маловероятно, что к этому сроку успеют отправить все вооружения.
В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это сделает Штаты еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.
Эйфелева башня - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийМинистерство обороны США
 
 
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