Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину
Сенат США одобрил проект о помощи союзникам, включая Украину, Израиль и Тайвань
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит телеканал C-Span.
Документ поддержали 79 сенаторов, против выступили 18.
Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь его должен подписать президент Джо Байден, который пообещал сделать это, как только документ попадет к нему на стол.
Всего на помощь Украине предназначается 60,84 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Киева на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.
Байден в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что новые пакеты оборонной помощи будут значительными и его администрация быстро их предоставит.
Предполагается, что поставки, приостановленные в декабре, возобновятся уже на этой неделе. Как писали СМИ, они будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS. По сведениям источников газеты Politico, США надеются передать Киеву часть помощи из нового пакета к 9 мая, но маловероятно, что к этому сроку успеют отправить все вооружения.
В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это сделает Штаты еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.