https://ria.ru/20240424/proekt-1941909844.html

Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину

Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину - РИА Новости, 24.04.2024

Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину

Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования, которые... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T04:28

2024-04-24T04:28

2024-04-24T10:02

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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит телеканал C-Span.Документ поддержали 79 сенаторов, против выступили 18.Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь его должен подписать президент Джо Байден, который пообещал сделать это, как только документ попадет к нему на стол.Всего на помощь Украине предназначается 60,84 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Киева на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.Байден в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что новые пакеты оборонной помощи будут значительными и его администрация быстро их предоставит.Предполагается, что поставки, приостановленные в декабре, возобновятся уже на этой неделе. Как писали СМИ, они будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS. По сведениям источников газеты Politico, США надеются передать Киеву часть помощи из нового пакета к 9 мая, но маловероятно, что к этому сроку успеют отправить все вооружения.В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это сделает Штаты еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941907540.html

https://ria.ru/20240423/shoygu-1941760427.html

https://ria.ru/20240421/frantsiya-1941355482.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша