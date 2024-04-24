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В КНДР уверены, что помощь США не остановит продвижение России на Украине - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:11 24.04.2024 (обновлено: 02:17 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/prodvizhenie-1941904807.html
В КНДР уверены, что помощь США не остановит продвижение России на Украине
В КНДР уверены, что помощь США не остановит продвижение России на Украине - РИА Новости, 24.04.2024
В КНДР уверены, что помощь США не остановит продвижение России на Украине
Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии, заявило министерство иностранных дел КНДР. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:11
2024-04-24T02:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии, заявило министерство иностранных дел КНДР."Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии и народа, идущих на священную войну за справедливость, за защиту суверенных прав и безопасности своей страны", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941794479.html
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в мире, сша, россия, украина, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, КНДР (Северная Корея)
В КНДР уверены, что помощь США не остановит продвижение России на Украине

МИД КНДР: военная помощь США Киеву не остановит российскую армию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии, заявило министерство иностранных дел КНДР.
"Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии и народа, идущих на священную войну за справедливость, за защиту суверенных прав и безопасности своей страны", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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23 апреля, 15:52
 
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