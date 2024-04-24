https://ria.ru/20240424/prodvizhenie-1941904807.html

В КНДР уверены, что помощь США не остановит продвижение России на Украине

В КНДР уверены, что помощь США не остановит продвижение России на Украине - РИА Новости, 24.04.2024

В КНДР уверены, что помощь США не остановит продвижение России на Украине

Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии, заявило министерство иностранных дел КНДР. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T02:11

2024-04-24T02:11

2024-04-24T02:17

специальная военная операция на украине

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украина

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии, заявило министерство иностранных дел КНДР."Никакая военная помощь США никогда не сможет остановить продвижение героической русской армии и народа, идущих на священную войну за справедливость, за защиту суверенных прав и безопасности своей страны", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941794479.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, кндр (северная корея)