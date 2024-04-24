https://ria.ru/20240424/prigovor-1942103385.html

В Краснодаре вынесли приговор женщине, утопившей ребенка в ванне

В Краснодаре вынесли приговор женщине, утопившей ребенка в ванне - РИА Новости, 24.04.2024

В Краснодаре вынесли приговор женщине, утопившей ребенка в ванне

Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Краснодара, утопившую 2-летнюю дочь в ванне, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:30

2024-04-24T17:30

2024-04-24T17:38

происшествия

краснодар

московская область (подмосковье)

краснодарский краевой суд

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Краснодара, утопившую 2-летнюю дочь в ванне, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. По данным следствия, днём 5 сентября 2023 года женщина находилась с дочерью в съемной квартире на улице Тепличной в Краснодаре. Она прижала подушку к лицу ребенка, перекрыв ей кислород, и держала, пока девочка не потеряла сознание. Обнаружив, что дочь еще жива, обвиняемая поместила девочку в ванну с водой, где удерживала до наступления смерти. Об этом женщина самостоятельно сообщила в экстренные службы. По результатам психолого-психиатрической экспертизы женщину признали вменяемой. "Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Ольги Сингх… Суд признал подсудимую виновной и с учетом всех обстоятельств совершенного преступления назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Уточняется, что в судебном заседании Сингх полностью признала вину. По ее словам, причиной случившегося стали длительные неприязненные отношения с отцом ребенка, который проживал отдельно и не участвовал в воспитании дочери. По данным краевой прокураторы, отец ребенка - гражданин Индии, проживающий в Московской области. "В своем последнем слове подсудимая просила суд назначить ей максимально строгое наказание", - добавили в суде. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, московская область (подмосковье), краснодарский краевой суд