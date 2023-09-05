https://ria.ru/20230905/delo-1894415389.html

В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной

В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной - РИА Новости, 05.09.2023

В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной

Следователи в Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки, подозревается ее мать, которая удержала ребенка в ванне с водой, сообщили в РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:37

2023-09-05T22:37

2023-09-05T22:37

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Следователи в Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки, подозревается ее мать, которая удержала ребенка в ванне с водой, сообщили в краевом СУСК. "Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Установлено, что женщина с дочкой проживала в съемной квартире на улице Тепличной в Краснодаре. По данным следствия, во вторник днем они находились дома одни. Мать поместила ребенка в ванну с водой и удерживала, пока девочка не перестала подавать признаков жизни. Об этом женщина самостоятельно сообщила в экстренную службу. Отмечается, что в настоящее время подозреваемая доставлена к следователю. В отношении женщины будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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происшествия, краснодар, россия