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В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной - РИА Новости, 05.09.2023
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22:37 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/delo-1894415389.html
В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной
В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной - РИА Новости, 05.09.2023
В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной
Следователи в Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки, подозревается ее мать, которая удержала ребенка в ванне с водой, сообщили в РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T22:37
2023-09-05T22:37
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Следователи в Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки, подозревается ее мать, которая удержала ребенка в ванне с водой, сообщили в краевом СУСК. "Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Установлено, что женщина с дочкой проживала в съемной квартире на улице Тепличной в Краснодаре. По данным следствия, во вторник днем они находились дома одни. Мать поместила ребенка в ванну с водой и удерживала, пока девочка не перестала подавать признаков жизни. Об этом женщина самостоятельно сообщила в экстренную службу. Отмечается, что в настоящее время подозреваемая доставлена к следователю. В отношении женщины будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной

В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной, завели уголовное дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Следователи в Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки, подозревается ее мать, которая удержала ребенка в ванне с водой, сообщили в краевом СУСК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Установлено, что женщина с дочкой проживала в съемной квартире на улице Тепличной в Краснодаре. По данным следствия, во вторник днем они находились дома одни. Мать поместила ребенка в ванну с водой и удерживала, пока девочка не перестала подавать признаков жизни. Об этом женщина самостоятельно сообщила в экстренную службу.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемая доставлена к следователю.
В отношении женщины будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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