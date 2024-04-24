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Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 24.04.2024 (обновлено: 15:42 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/prigovor-1942059330.html
Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области
Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области - РИА Новости, 24.04.2024
Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области
Украинский командир Евгений Булацик* заочно осужден на 18 лет лишения свободы за атаку нефтебазы в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:41
2024-04-24T15:42
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинский командир Евгений Булацик* заочно осужден на 18 лет лишения свободы за атаку нефтебазы в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ. Командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Украины Евгений Булацик* признан виновным в "террористическом акте". "Приговором суда Булацику заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказали в ведомстве. По версии следствия, в апреле 2022 года по приказу Булацика* экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели над Брянской областью на предельно малых высотах, чтобы их не обнаружили средства ПВО, сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб по нефтеналивной станции ООО НК "Русснефть-Брянск". В результате взрыва были повреждены строения и оборудование станции, отмечается в релизе. Булацик* скрывается от следствия, в ноябре 2023 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В феврале он был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924599614.html
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происшествия, брянская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), су-24м
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Су-24М
Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области

Командира ВСУ Булацика заочно осудили на 18 лет за атаку нефтебазы под Брянском

© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова | Перейти в медиабанкДым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска. Апрель 2022 года
Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска. Апрель 2022 года - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
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Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска. Апрель 2022 года. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинский командир Евгений Булацик* заочно осужден на 18 лет лишения свободы за атаку нефтебазы в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Украины Евгений Булацик* признан виновным в "террористическом акте".
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"Приговором суда Булацику заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, в апреле 2022 года по приказу Булацика* экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели над Брянской областью на предельно малых высотах, чтобы их не обнаружили средства ПВО, сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб по нефтеналивной станции ООО НК "Русснефть-Брянск". В результате взрыва были повреждены строения и оборудование станции, отмечается в релизе.
Булацик* скрывается от следствия, в ноябре 2023 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В феврале он был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Су-24М
 
 
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