https://ria.ru/20240424/prigovor-1942059330.html
Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области
Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области - РИА Новости, 24.04.2024
Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области
Украинский командир Евгений Булацик* заочно осужден на 18 лет лишения свободы за атаку нефтебазы в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:41
2024-04-24T15:41
2024-04-24T15:42
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинский командир Евгений Булацик* заочно осужден на 18 лет лишения свободы за атаку нефтебазы в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ. Командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Украины Евгений Булацик* признан виновным в "террористическом акте". "Приговором суда Булацику заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказали в ведомстве. По версии следствия, в апреле 2022 года по приказу Булацика* экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели над Брянской областью на предельно малых высотах, чтобы их не обнаружили средства ПВО, сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб по нефтеналивной станции ООО НК "Русснефть-Брянск". В результате взрыва были повреждены строения и оборудование станции, отмечается в релизе. Булацик* скрывается от следствия, в ноябре 2023 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В феврале он был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924599614.html
https://ria.ru/20231003/sk-1900095367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), су-24м
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Су-24М
Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области
Командира ВСУ Булацика заочно осудили на 18 лет за атаку нефтебазы под Брянском