https://ria.ru/20240424/prigovor-1942059330.html

Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области

Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области - РИА Новости, 24.04.2024

Украинского командира заочно осудили за атаку нефтебазы в Брянской области

Украинский командир Евгений Булацик* заочно осужден на 18 лет лишения свободы за атаку нефтебазы в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:41

2024-04-24T15:41

2024-04-24T15:42

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292548_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_2135acd50f0f38473b19aa00736faa20.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинский командир Евгений Булацик* заочно осужден на 18 лет лишения свободы за атаку нефтебазы в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ. Командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Украины Евгений Булацик* признан виновным в "террористическом акте". "Приговором суда Булацику заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказали в ведомстве. По версии следствия, в апреле 2022 года по приказу Булацика* экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели над Брянской областью на предельно малых высотах, чтобы их не обнаружили средства ПВО, сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб по нефтеналивной станции ООО НК "Русснефть-Брянск". В результате взрыва были повреждены строения и оборудование станции, отмечается в релизе. Булацик* скрывается от следствия, в ноябре 2023 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В феврале он был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240131/obstrel-1924599614.html

https://ria.ru/20231003/sk-1900095367.html

брянская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), су-24м