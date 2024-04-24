https://ria.ru/20240424/pravila-1941948047.html
Путин призвал создать единые правила поведения стран в информационной сфере
Путин призвал создать единые правила поведения стран в информационной сфере - РИА Новости, 24.04.2024
Путин призвал создать единые правила поведения стран в информационной сфере
Мировому сообществу надо создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения стран в информационной сфере, заявил в видеообращении президент... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:23
2024-04-24T10:23
2024-04-24T10:24
россия
санкт-петербург
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Мировому сообществу надо создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения стран в информационной сфере, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. "Твердо убеждены: мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ. По словам Путина, защита информационной сферы - тема, актуальная для всех стран, крайне значимая для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире
Путин призвал создать единые правила поведения стран в информационной сфере
Путин: мировому сообществу нужны единые правила поведения в информационной сфере