https://ria.ru/20240424/pravila-1941948047.html

Путин призвал создать единые правила поведения стран в информационной сфере

Путин призвал создать единые правила поведения стран в информационной сфере - РИА Новости, 24.04.2024

Путин призвал создать единые правила поведения стран в информационной сфере

Мировому сообществу надо создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения стран в информационной сфере, заявил в видеообращении президент... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:23

2024-04-24T10:23

2024-04-24T10:24

россия

санкт-петербург

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Мировому сообществу надо создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения стран в информационной сфере, заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. "Твердо убеждены: мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ. По словам Путина, защита информационной сферы - тема, актуальная для всех стран, крайне значимая для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик.

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

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Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире