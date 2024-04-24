https://ria.ru/20240424/pozhary-1941927789.html
В России потушили 28 природных пожаров за сутки
В России потушили 28 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.04.2024
В России потушили 28 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1580 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:08
2024-04-24T09:08
2024-04-24T09:08
происшествия
россия
амурская область
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915385550_0:233:3118:1987_1920x0_80_0_0_4c765e294a630bcd906e88dc09553243.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1580 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2024 года в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1580 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 24 апреля на территории РФ было пять лесных пожаров на площади 454 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Амурской области - там действовали два пожара на 282 гектарах. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 74 субъектах России.
https://ria.ru/20240328/les-1936369653.html
россия
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915385550_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f116399df235c39ffcec33c519332b8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Амурская область, Природные пожары в России
В России потушили 28 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 28 природных пожаров на 1580 гектарах