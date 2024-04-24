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В России потушили 28 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.04.2024
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09:08 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/pozhary-1941927789.html
В России потушили 28 природных пожаров за сутки
В России потушили 28 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.04.2024
В России потушили 28 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1580 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:08
2024-04-24T09:08
происшествия
россия
амурская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1580 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2024 года в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1580 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 24 апреля на территории РФ было пять лесных пожаров на площади 454 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Амурской области - там действовали два пожара на 282 гектарах. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 74 субъектах России.
https://ria.ru/20240328/les-1936369653.html
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происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Амурская область, Природные пожары в России
В России потушили 28 природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 28 природных пожаров на 1580 гектарах

© РИА Новости / Кирилл БрагаЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1580 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2024 года в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1580 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 24 апреля на территории РФ было пять лесных пожаров на площади 454 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Амурской области - там действовали два пожара на 282 гектарах.
Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 74 субъектах России.
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ПроисшествияРоссияАмурская областьПриродные пожары в России
 
 
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