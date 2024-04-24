https://ria.ru/20240424/pozhary-1941927789.html

В России потушили 28 природных пожаров за сутки

В России потушили 28 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.04.2024

В России потушили 28 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1580 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:08

2024-04-24T09:08

2024-04-24T09:08

происшествия

россия

амурская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1580 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2024 года в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1580 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 24 апреля на территории РФ было пять лесных пожаров на площади 454 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Амурской области - там действовали два пожара на 282 гектарах. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 74 субъектах России.

https://ria.ru/20240328/les-1936369653.html

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происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии