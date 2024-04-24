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Матушкин: тамбовские депутаты купили для участников СВО автомобиль - РИА Новости, 24.04.2024
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Тамбовская область
 
12:05 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/pomosch-1941977388.html
Матушкин: тамбовские депутаты купили для участников СВО автомобиль
Матушкин: тамбовские депутаты купили для участников СВО автомобиль - РИА Новости, 24.04.2024
Матушкин: тамбовские депутаты купили для участников СВО автомобиль
Депутаты Тамбовской областной Думы на свои личные средства при участии главы области Максима Егорова купили автомобиль УАЗ для участников специальной военной... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:05
2024-04-24T12:05
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
максим егоров
павел плотников
тамбовская областная дума
сво
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы на свои личные средства при участии главы области Максима Егорова купили автомобиль УАЗ для участников специальной военной операции, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. В пресс-службе Тамбовской областной Думы отметили, что ключи от автомобиля были переданы начальнику Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота РФ, капитану I ранга Дмитрию Липову во время торжественного собрания по случаю юбилея областной думы. С этой воинской частью уже более 20 лет продолжается тесное взаимодействие, сегодня ее военнослужащие принимают участие в защите интересов государства, его граждан на рубежах страны. Также там проходят службу призывники из Тамбовской области. Еще бойцам депутат областной думы Павел Плотников передал комплект квадрокоптеров, которые собираются на тамбовском предприятии. Липов, поздравляя депутатский корпус с юбилейной датой, поблагодарил тамбовчан за многолетнее сотрудничество, постоянную поддержку и помощь, за переданный автомобиль и оборудование, а также отметил высокий уровень выполнения служебных обязанностей, который показывают военнослужащие из Тамбовской области. В свою очередь, Евгений Матушкин отметил, что депутаты помогали и будут помогать участникам СВО. "Это наша святая обязанность – всячески помогать защитникам России, которые сейчас борются с проявлениями нацизма и отстаивают интересы нашего государства в зоне СВО. И, конечно же, депутаты областной Думы продолжат и впредь оказывать помощь нашим бойцам. Мы желаем нашим ребятам победы и скорейшего возвращения домой!" - подчеркнул Матушкин. Председатель регионального парламента отметил, что с момента начала спецоперации Тамбовская область в кратчайшие сроки перестроила работу под нужды СВО для помощи своим землякам-военнослужащим и поддержки жителей новых регионов. Депутатским корпусом во взаимодействии с правительством области и главой региона приняты законы, предусматривающие предоставление выплат и льгот участникам специальной военной операции и членам их семей.
https://ria.ru/20240423/deputaty-1941729164.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), максим егоров, павел плотников, тамбовская областная дума, сво
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Максим Егоров, Павел Плотников, Тамбовская областная Дума, СВО

Матушкин: тамбовские депутаты купили для участников СВО автомобиль

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыТамбовские депутаты купили для участников СВО автомобиль
Тамбовские депутаты купили для участников СВО автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы на свои личные средства при участии главы области Максима Егорова купили автомобиль УАЗ для участников специальной военной операции, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин.
В пресс-службе Тамбовской областной Думы отметили, что ключи от автомобиля были переданы начальнику Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота РФ, капитану I ранга Дмитрию Липову во время торжественного собрания по случаю юбилея областной думы. С этой воинской частью уже более 20 лет продолжается тесное взаимодействие, сегодня ее военнослужащие принимают участие в защите интересов государства, его граждан на рубежах страны. Также там проходят службу призывники из Тамбовской области. Еще бойцам депутат областной думы Павел Плотников передал комплект квадрокоптеров, которые собираются на тамбовском предприятии.
Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Матушкин: более 3,5 тысячи законов приняли тамбовские депутаты за 30 лет
23 апреля, 11:59
Липов, поздравляя депутатский корпус с юбилейной датой, поблагодарил тамбовчан за многолетнее сотрудничество, постоянную поддержку и помощь, за переданный автомобиль и оборудование, а также отметил высокий уровень выполнения служебных обязанностей, который показывают военнослужащие из Тамбовской области. В свою очередь, Евгений Матушкин отметил, что депутаты помогали и будут помогать участникам СВО.
"Это наша святая обязанность – всячески помогать защитникам России, которые сейчас борются с проявлениями нацизма и отстаивают интересы нашего государства в зоне СВО. И, конечно же, депутаты областной Думы продолжат и впредь оказывать помощь нашим бойцам. Мы желаем нашим ребятам победы и скорейшего возвращения домой!" - подчеркнул Матушкин.
Председатель регионального парламента отметил, что с момента начала спецоперации Тамбовская область в кратчайшие сроки перестроила работу под нужды СВО для помощи своим землякам-военнослужащим и поддержки жителей новых регионов. Депутатским корпусом во взаимодействии с правительством области и главой региона приняты законы, предусматривающие предоставление выплат и льгот участникам специальной военной операции и членам их семей.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Максим ЕгоровПавел ПлотниковТамбовская областная ДумаСВО
 
 
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