Военная помощь США продлит агонию Украины, заявили в Крыму
Сенатор Фикс: новая военная помощь США лишь продлит агонию Украины
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Новая военная помощь США лишь продлит агонию Украины, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды зарубежных союзников, включая Украину, рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву уже на текущей неделе.
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"Это только продлит агонию Украины. Американское оружие принесет еще больше смертей на украинскую землю", - сказал Фикс.
По его словам, на Украине не понимают, что США ведут борьбу с Россией за лидерство в мире жизнями ее граждан.
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"Украинцы отдают свои жизни за чужие ценности. Для американцев чужая жизнь ничего не стоит. Они готовы идти по трупам для достижения только им понятных целей", - полагает Фикс.
По его мнению, Россия выполнит все поставленные в рамках СВО цели и задачи, невзирая ни на какую помощь Украине со стороны Запада.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 млрд долларов.