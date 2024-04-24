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Военная помощь США продлит агонию Украины, заявили в Крыму - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/pomosch-1941949187.html
Военная помощь США продлит агонию Украины, заявили в Крыму
Военная помощь США продлит агонию Украины, заявили в Крыму - РИА Новости, 24.04.2024
Военная помощь США продлит агонию Украины, заявили в Крыму
Новая военная помощь США лишь продлит агонию Украины, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:31
2024-04-24T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
ефим фикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Новая военная помощь США лишь продлит агонию Украины, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Ранее президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды зарубежных союзников, включая Украину, рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву уже на текущей неделе. "Это только продлит агонию Украины. Американское оружие принесет еще больше смертей на украинскую землю", - сказал Фикс. По его словам, на Украине не понимают, что США ведут борьбу с Россией за лидерство в мире жизнями ее граждан. "Украинцы отдают свои жизни за чужие ценности. Для американцев чужая жизнь ничего не стоит. Они готовы идти по трупам для достижения только им понятных целей", - полагает Фикс. По его мнению, Россия выполнит все поставленные в рамках СВО цели и задачи, невзирая ни на какую помощь Украине со стороны Запада. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 млрд долларов.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, украина, сша, россия, ефим фикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Ефим Фикс
Военная помощь США продлит агонию Украины, заявили в Крыму

Сенатор Фикс: новая военная помощь США лишь продлит агонию Украины

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Новая военная помощь США лишь продлит агонию Украины, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды зарубежных союзников, включая Украину, рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву уже на текущей неделе.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
"Это только продлит агонию Украины. Американское оружие принесет еще больше смертей на украинскую землю", - сказал Фикс.
По его словам, на Украине не понимают, что США ведут борьбу с Россией за лидерство в мире жизнями ее граждан.
«
"Украинцы отдают свои жизни за чужие ценности. Для американцев чужая жизнь ничего не стоит. Они готовы идти по трупам для достижения только им понятных целей", - полагает Фикс.
По его мнению, Россия выполнит все поставленные в рамках СВО цели и задачи, невзирая ни на какую помощь Украине со стороны Запада.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 млрд долларов.
Как США помогают Украине
21 апреля, 12:44
Инфографика
Как США помогают УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЕфим Фикс
 
 
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