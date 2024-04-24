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Байден обратится к американцам по поводу новой помощи Украине - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:49 24.04.2024 (обновлено: 06:06 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pomosch-1941910769.html
Байден обратится к американцам по поводу новой помощи Украине
Байден обратится к американцам по поводу новой помощи Украине - РИА Новости, 24.04.2024
Байден обратится к американцам по поводу новой помощи Украине
Президент США Джо Байден заявил, что намерен обратиться к американцам по вопросу выделения помощь Украине. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T04:49
2024-04-24T06:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен обратиться к американцам по вопросу выделения помощь Украине."Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Байден обратится к американцам по поводу новой помощи Украине

Байден обратится к американскому народу по поводу выделения новой помощи Киеву

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен обратиться к американцам по вопросу выделения помощь Украине.
"Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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