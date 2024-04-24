https://ria.ru/20240424/pomosch-1941910769.html

Байден обратится к американцам по поводу новой помощи Украине

Байден обратится к американцам по поводу новой помощи Украине - РИА Новости, 24.04.2024

Байден обратится к американцам по поводу новой помощи Украине

Президент США Джо Байден заявил, что намерен обратиться к американцам по вопросу выделения помощь Украине. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T04:49

2024-04-24T04:49

2024-04-24T06:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен обратиться к американцам по вопросу выделения помощь Украине."Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

украина

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в мире, украина