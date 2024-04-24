Польша не готова к военному конфликту, заявили в Сейме
Депутат Сейма: Польше не хватает снарядов и базовых вещей, необходимых армии
© Фото : Wojsko PolskieВоенные учения в Польше
© Фото : Wojsko Polskie
Военные учения в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 апр - РИА Новости. Польша не готова к военному конфликту, в стране нет новых заводов по производству снарядов, а также ощущается нехватка базовых вещей, необходимых армии, заявил один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
"Мы совершенно не готовы сейчас к конфликту", - заявил он в эфире радио Zet, назвав причиной "огромную халатность всех правительств".
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По словам Ментцена, в стране нет новых заводов по производству снарядов, а также ощущается нехватка базовых вещей, необходимых армии. "В Польше мы производим 30-40 тысяч штук артиллерийских снарядов в год", - заявил депутат, который утверждает, что Россия производит снарядов гораздо больше.
Он также заявил, что Польша покупает " ужасно дорогие вещи" например, F-35, которые могут быть поставлены через "много лет".
"Но не имеем основных вещей: снарядов, карабинов, формы, касок, полигонов. Со всем проблема", - добавил депутат.
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В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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