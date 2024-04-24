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Польша не готова к военному конфликту, заявили в Сейме - РИА Новости, 24.04.2024
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12:15 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/polsha-1941984923.html
Польша не готова к военному конфликту, заявили в Сейме
Польша не готова к военному конфликту, заявили в Сейме - РИА Новости, 24.04.2024
Польша не готова к военному конфликту, заявили в Сейме
Польша не готова к военному конфликту, в стране нет новых заводов по производству снарядов, а также ощущается нехватка базовых вещей, необходимых армии, заявил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:15
2024-04-24T12:15
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польша
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ВАРШАВА, 24 апр - РИА Новости. Польша не готова к военному конфликту, в стране нет новых заводов по производству снарядов, а также ощущается нехватка базовых вещей, необходимых армии, заявил один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. "Мы совершенно не готовы сейчас к конфликту", - заявил он в эфире радио Zet, назвав причиной "огромную халатность всех правительств". По словам Ментцена, в стране нет новых заводов по производству снарядов, а также ощущается нехватка базовых вещей, необходимых армии. "В Польше мы производим 30-40 тысяч штук артиллерийских снарядов в год", - заявил депутат, который утверждает, что Россия производит снарядов гораздо больше. Он также заявил, что Польша покупает " ужасно дорогие вещи" например, F-35, которые могут быть поставлены через "много лет". "Но не имеем основных вещей: снарядов, карабинов, формы, касок, полигонов. Со всем проблема", - добавил депутат. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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россия, польша, в мире, нато
Россия, Польша, В мире, НАТО
Польша не готова к военному конфликту, заявили в Сейме

Депутат Сейма: Польше не хватает снарядов и базовых вещей, необходимых армии

© Фото : Wojsko PolskieВоенные учения в Польше
Военные учения в Польше - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Wojsko Polskie
Военные учения в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 апр - РИА Новости. Польша не готова к военному конфликту, в стране нет новых заводов по производству снарядов, а также ощущается нехватка базовых вещей, необходимых армии, заявил один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
"Мы совершенно не готовы сейчас к конфликту", - заявил он в эфире радио Zet, назвав причиной "огромную халатность всех правительств".
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По словам Ментцена, в стране нет новых заводов по производству снарядов, а также ощущается нехватка базовых вещей, необходимых армии. "В Польше мы производим 30-40 тысяч штук артиллерийских снарядов в год", - заявил депутат, который утверждает, что Россия производит снарядов гораздо больше.
Он также заявил, что Польша покупает " ужасно дорогие вещи" например, F-35, которые могут быть поставлены через "много лет".
"Но не имеем основных вещей: снарядов, карабинов, формы, касок, полигонов. Со всем проблема", - добавил депутат.
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В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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