https://ria.ru/20240424/polozhenie-1941916211.html

Китай выступил против положений о Тайване в новом законопроекте США

Китай выступил против положений о Тайване в новом законопроекте США - РИА Новости, 24.04.2024

Китай выступил против положений о Тайване в новом законопроекте США

Китай выступает решительно против содержания законопроекта США о помощи зарубежным союзникам, включающего Тайвань, это нарушает принцип "одного Китая", посылает РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T06:53

2024-04-24T06:53

2024-04-24T06:55

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ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Китай выступает решительно против содержания законопроекта США о помощи зарубежным союзникам, включающего Тайвань, это нарушает принцип "одного Китая", посылает ложный сигнал сепаратистам острова, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. "Пункты соответствующего законопроекта конгресса США, которые включают Тайвань, серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, посылают ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, мы выступаем решительно против этого", - сказала Чжу Фэнлянь на пресс-конференции. Она отметила, что Китай призывает США "реальными действиями выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня, прекратить вооружать Тайвань любыми способами". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240402/tayvan-1937419215.html

https://ria.ru/20240423/blinken-1941612255.html

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китай

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в мире, тайвань, китай, сша