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Подполье сообщило об ударе в Кременчуге
Подполье сообщило об ударе в Кременчуге - РИА Новости, 24.04.2024
Подполье сообщило об ударе в Кременчуге
Удар зафиксирован в Кременчуге Полтавской области Украины, предположительно, в районе зданий аэродрома или территории НПЗ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:12
2024-04-24T10:12
2024-04-24T10:40
кременчуг
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сергей лебедев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован в Кременчуге Полтавской области Украины, предположительно, в районе зданий аэродрома или территории НПЗ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилет в город Кременчуг. Сообщения разнятся, но направление с точки места наблюдения одно и тоже. Есть те, кто пишут, что прилетело в аэродром, в место, где находится тренажерное здание для вертолетчиков, казармы, столовая. Есть мнение, что прилетело несколько дальше, по территории НПЗ. Не все резервуары там пусты или уничтожены более ранними ударами", - заявил Лебедев. Он добавил, что склоняется к тому, что прилет, вероятно, был в районе аэродрома, так как "от взрыва ГСМ был бы огромный столб черного дыма, а об этом не сообщалось".
https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html
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кременчуг, полтавская область, украина, сергей лебедев
Кременчуг, Полтавская область, Украина, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударе в Кременчуге
Лебедев: удар зафиксировали в Кременчуге по территории НПЗ или аэропорта