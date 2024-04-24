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Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 24.04.2024 (обновлено: 09:13 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/podpole-1941924716.html
Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье
Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 24.04.2024
Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье
Вооруженные силы России ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:52
2024-04-24T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В Харькове ночью были прилеты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО", - сказал собеседник агентства. Также Лебедев добавил, что в полночь был прилет в здание, которое военнослужащие Украины использовали для ротации войск в поселке городского типа Боровая Харьковской области, находящегося рядом с Изюмом, там находилось до 30 человек и во дворе шесть единиц техники.
https://ria.ru/20240424/podpole-1941919701.html
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье

Подполье: ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В Харькове ночью были прилеты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО", - сказал собеседник агентства.
Также Лебедев добавил, что в полночь был прилет в здание, которое военнослужащие Украины использовали для ротации войск в поселке городского типа Боровая Харьковской области, находящегося рядом с Изюмом, там находилось до 30 человек и во дворе шесть единиц техники.
Одесские пожарные на месте удара. 24 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Подполье сообщило об ударе по военной части в Одессе
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