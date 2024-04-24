https://ria.ru/20240424/podpole-1941924716.html

Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье

Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 24.04.2024

Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье

Вооруженные силы России ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:52

2024-04-24T08:52

2024-04-24T09:13

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В Харькове ночью были прилеты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО", - сказал собеседник агентства. Также Лебедев добавил, что в полночь был прилет в здание, которое военнослужащие Украины использовали для ротации войск в поселке городского типа Боровая Харьковской области, находящегося рядом с Изюмом, там находилось до 30 человек и во дворе шесть единиц техники.

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