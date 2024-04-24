https://ria.ru/20240424/podpole-1941919701.html

Подполье сообщило об ударе по военной части в Одессе

Подполье сообщило об ударе по военной части в Одессе - РИА Новости, 24.04.2024

Подполье сообщило об ударе по военной части в Одессе

Российские войска поразили в Одессе здание военной части ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:49

2024-04-24T07:49

2024-04-24T11:14

специальная военная операция на украине

одесса

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Российские войска поразили в Одессе здание военной части ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "В 7:05 по Одессе был нанесен удар. Пишут о том, что попадание было в военную часть возле Горбатого моста, взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом". Кто ближе, пишет, что несколько прилетов и шикарная вторичная детонация", — сказал он. Кроме того, часть города осталась без электричества, добавил Лебедев. В 06:57 в Одессе объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают о мощных взрывах.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240422/televyshka-1941575580.html

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одесса, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины