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Подполье сообщило об ударе по военной части в Одессе - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 24.04.2024 (обновлено: 11:14 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/podpole-1941919701.html
Подполье сообщило об ударе по военной части в Одессе
Подполье сообщило об ударе по военной части в Одессе - РИА Новости, 24.04.2024
Подполье сообщило об ударе по военной части в Одессе
Российские войска поразили в Одессе здание военной части ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:49
2024-04-24T11:14
специальная военная операция на украине
одесса
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Российские войска поразили в Одессе здание военной части ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "В 7:05 по Одессе был нанесен удар. Пишут о том, что попадание было в военную часть возле Горбатого моста, взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом". Кто ближе, пишет, что несколько прилетов и шикарная вторичная детонация", — сказал он. Кроме того, часть города осталась без электричества, добавил Лебедев. В 06:57 в Одессе объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают о мощных взрывах.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240422/televyshka-1941575580.html
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941871817.html
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одесса, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по военной части в Одессе

Лебедев: Россия поразила военную часть в Одессе

© Фото : ГСЧС УкраиныОдесские пожарные на месте удара. 24 апреля 2024
Одесские пожарные на месте удара. 24 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Одесские пожарные на месте удара. 24 апреля 2024
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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Российские войска поразили в Одессе здание военной части ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"В 7:05 по Одессе был нанесен удар. Пишут о том, что попадание было в военную часть возле Горбатого моста, взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом". Кто ближе, пишет, что несколько прилетов и шикарная вторичная детонация", — сказал он.
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Кроме того, часть города осталась без электричества, добавил Лебедев.
В 06:57 в Одессе объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают о мощных взрывах.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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