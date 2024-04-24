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Украина формировала подполье в России с 2015 года, заявил Прозоров - РИА Новости, 24.04.2024
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07:47 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/podpole-1941919557.html
Украина формировала подполье в России с 2015 года, заявил Прозоров
Украина формировала подполье в России с 2015 года, заявил Прозоров - РИА Новости, 24.04.2024
Украина формировала подполье в России с 2015 года, заявил Прозоров
Украина формировала подполье и диверсионные ячейки в России с 2015 года, "это не десятки человек", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:47
2024-04-24T07:47
россия
украина
василий прозоров
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Украина формировала подполье и диверсионные ячейки в России с 2015 года, "это не десятки человек", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Они прямо разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических. Поэтому это же не один год создавалось. Если в 2015 году, я помню, эти документы были подписаны в СБУ. И вот девять лет на создание", - сказал он. По его словам, оценить численность таких ячеек сложно, это могут быть сотни человек. "Это точно не десятки. Я думаю, это больше. Но конкретную цифру, я думаю, знают только в Киеве", - отметил Прозоров. Василий Прозоров до 2014 года служил в управлении СБУ по Запорожской области, затем – в Киеве в антитеррористическом центре СБУ. В 2019 году уехал в Россию.
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941829787.html
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россия, украина, василий прозоров, служба безопасности украины
Россия, Украина, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины
Украина формировала подполье в России с 2015 года, заявил Прозоров

Прозоров: Киев начал формировал диверсионные ячейки в России с 2015 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Василий Прозоров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Украина формировала подполье и диверсионные ячейки в России с 2015 года, "это не десятки человек", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Они прямо разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических. Поэтому это же не один год создавалось. Если в 2015 году, я помню, эти документы были подписаны в СБУ. И вот девять лет на создание", - сказал он.
По его словам, оценить численность таких ячеек сложно, это могут быть сотни человек.
"Это точно не десятки. Я думаю, это больше. Но конкретную цифру, я думаю, знают только в Киеве", - отметил Прозоров.
Василий Прозоров до 2014 года служил в управлении СБУ по Запорожской области, затем – в Киеве в антитеррористическом центре СБУ. В 2019 году уехал в Россию.
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23 апреля, 17:12
 
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