https://ria.ru/20240424/podpole-1941919557.html

Украина формировала подполье в России с 2015 года, заявил Прозоров

Украина формировала подполье в России с 2015 года, заявил Прозоров - РИА Новости, 24.04.2024

Украина формировала подполье в России с 2015 года, заявил Прозоров

Украина формировала подполье и диверсионные ячейки в России с 2015 года, "это не десятки человек", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:47

2024-04-24T07:47

2024-04-24T07:47

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украина

василий прозоров

служба безопасности украины

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Украина формировала подполье и диверсионные ячейки в России с 2015 года, "это не десятки человек", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Они прямо разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических. Поэтому это же не один год создавалось. Если в 2015 году, я помню, эти документы были подписаны в СБУ. И вот девять лет на создание", - сказал он. По его словам, оценить численность таких ячеек сложно, это могут быть сотни человек. "Это точно не десятки. Я думаю, это больше. Но конкретную цифру, я думаю, знают только в Киеве", - отметил Прозоров. Василий Прозоров до 2014 года служил в управлении СБУ по Запорожской области, затем – в Киеве в антитеррористическом центре СБУ. В 2019 году уехал в Россию.

https://ria.ru/20240423/prozorov-1941829787.html

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россия, украина, василий прозоров, служба безопасности украины