https://ria.ru/20240424/podderzhka-1942010982.html
Меры поддержки многодетных семей расширены в Архангельской области
Меры поддержки многодетных семей расширены в Архангельской области - РИА Новости, 24.04.2024
Меры поддержки многодетных семей расширены в Архангельской области
Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду приняли законопроект, закрепляющий бессрочный статус многодетной семьи, где воспитывается трое и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:46
2024-04-24T13:46
2024-04-24T13:46
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
россия
архангельское областное собрание депутатов
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 апр – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду приняли законопроект, закрепляющий бессрочный статус многодетной семьи, где воспитывается трое и более детей, а также дающий таким семьям право на компенсацию 30% расходов на оплату жилья, сообщили в пресс-службе областного собрания. Сообщается, что законопроект, закрепляющий нормы указа президента РФ о введении единого статуса многодетных семей, принят на сессии Архангельского областного собрания сразу в двух чтениях. "Внесённый губернатором Александром Цыбульским документ предлагает установить бессрочный статус многодетной семьи для тех, кто воспитывает трое и более детей (сейчас семьи теряют его после совершеннолетия одного из детей)", - говорится в сообщении. Как пояснили в заксобрании, после принятия законопроекта многодетные семьи смогут пользоваться мерами государственной поддержки до достижения старшим ребенком 18 или 23 лет – при условии, если он очно учится в вузе или ссузе. Также дополнен перечень мер социальной поддержки многодетных семей. Они получат право на компенсацию 30% расходов на оплату жилых помещений – по аналогии с действующей льготой по оплате коммунальных услуг. Кроме того, значительно расширены права приемных семей с тремя и более детьми. "Если сейчас они могут воспользоваться только четырьмя мерами поддержки, то после принятия законопроекта – всеми льготами, которые существуют в регионе для многодетных, а их 17", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Также скорректирована процедура регистрации многодетных семей, ведения их учета и предоставляемых мер социальной поддержки. Это связано с тем, что с 1 июля 2024 года в России будет создана единая база многодетных семей, что облегчит получение льгот при переезде семьи в другой регион. "Важно, что в Год семьи мы находим новые возможности поддержки многодетных семей, в руках которых - будущее нашей страны. Принятые решения позволят помочь большему числу семей. Это касается и региональных льгот, и социальных гарантий, которые получат по инициативе президента многодетные родители, имея бессрочный статус. Речь, к примеру, идёт о досрочном назначении пенсии или профессиональном обучении", - подчеркнула Прокопьева.
https://ria.ru/20231222/god-1917407174.html
https://ria.ru/20231222/prokopeva-1917527754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, александр цыбульский, россия, архангельское областное собрание депутатов
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский, Россия, Архангельское областное Собрание депутатов
АРХАНГЕЛЬСК, 24 апр – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду приняли законопроект, закрепляющий бессрочный статус многодетной семьи, где воспитывается трое и более детей, а также дающий таким семьям право на компенсацию 30% расходов на оплату жилья, сообщили в пресс-службе областного собрания.
Сообщается, что законопроект, закрепляющий нормы указа президента РФ
о введении единого статуса многодетных семей, принят на сессии Архангельского областного собрания сразу в двух чтениях.
«
"Внесённый губернатором Александром Цыбульским документ предлагает установить бессрочный статус многодетной семьи для тех, кто воспитывает трое и более детей (сейчас семьи теряют его после совершеннолетия одного из детей)", - говорится в сообщении.
Как пояснили в заксобрании, после принятия законопроекта многодетные семьи смогут пользоваться мерами государственной поддержки до достижения старшим ребенком 18 или 23 лет – при условии, если он очно учится в вузе или ссузе.
Также дополнен перечень мер социальной поддержки многодетных семей. Они получат право на компенсацию 30% расходов на оплату жилых помещений – по аналогии с действующей льготой по оплате коммунальных услуг. Кроме того, значительно расширены права приемных семей с тремя и более детьми.
«
"Если сейчас они могут воспользоваться только четырьмя мерами поддержки, то после принятия законопроекта – всеми льготами, которые существуют в регионе для многодетных, а их 17", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Также скорректирована процедура регистрации многодетных семей, ведения их учета и предоставляемых мер социальной поддержки. Это связано с тем, что с 1 июля 2024 года в России будет создана единая база многодетных семей, что облегчит получение льгот при переезде семьи в другой регион.
"Важно, что в Год семьи мы находим новые возможности поддержки многодетных семей, в руках которых - будущее нашей страны. Принятые решения позволят помочь большему числу семей. Это касается и региональных льгот, и социальных гарантий, которые получат по инициативе президента многодетные родители, имея бессрочный статус. Речь, к примеру, идёт о досрочном назначении пенсии или профессиональном обучении", - подчеркнула Прокопьева.