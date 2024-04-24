https://ria.ru/20240424/pobeda-1942010276.html

Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы

Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 24.04.2024

Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что не исключает визит в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:33

2024-04-24T13:33

2024-04-24T13:51

гагаузия

евгения гуцул

в мире

день победы

россия

москва

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что не исключает визит в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение."Я думаю, что если у нас будет такая возможность, то мы приедем. Возможность - я имею в виду - если мы получим приглашение, конечно, я бы хотела посетить. Потому что для жителей Гагаузии очень важен праздник, как бы ни пыталась власть нам запрещать праздновать День Победы, гагаузы с этим не согласны", - сказала она."Поэтому если будет возможность, конечно, я с огромным удовольствием прилечу. Может быть, кто-то из коллег из Народного собрания или из исполнительного комитета смогут поприсутствовать. Поэтому не исключаю такого варианта", - добавила Гуцул.

https://ria.ru/20240423/lenta-1941867081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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