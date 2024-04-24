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Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 24.04.2024
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13:33 24.04.2024 (обновлено: 13:51 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pobeda-1942010276.html
Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы
Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 24.04.2024
Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы
Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что не исключает визит в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:33
2024-04-24T13:51
гагаузия
евгения гуцул
в мире
день победы
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что не исключает визит в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение."Я думаю, что если у нас будет такая возможность, то мы приедем. Возможность - я имею в виду - если мы получим приглашение, конечно, я бы хотела посетить. Потому что для жителей Гагаузии очень важен праздник, как бы ни пыталась власть нам запрещать праздновать День Победы, гагаузы с этим не согласны", - сказала она."Поэтому если будет возможность, конечно, я с огромным удовольствием прилечу. Может быть, кто-то из коллег из Народного собрания или из исполнительного комитета смогут поприсутствовать. Поэтому не исключаю такого варианта", - добавила Гуцул.
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гагаузия, евгения гуцул, в мире, день победы, россия, москва
Гагаузия, Евгения Гуцул, В мире, День Победы, Россия, Москва
Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы

Глава Гагаузии Гуцул не исключила, что приедет в Москву на Парад Победы 9 мая

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что не исключает визит в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение.
"Я думаю, что если у нас будет такая возможность, то мы приедем. Возможность - я имею в виду - если мы получим приглашение, конечно, я бы хотела посетить. Потому что для жителей Гагаузии очень важен праздник, как бы ни пыталась власть нам запрещать праздновать День Победы, гагаузы с этим не согласны", - сказала она.
"Поэтому если будет возможность, конечно, я с огромным удовольствием прилечу. Может быть, кто-то из коллег из Народного собрания или из исполнительного комитета смогут поприсутствовать. Поэтому не исключаю такого варианта", - добавила Гуцул.
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