https://ria.ru/20240424/pobeda-1942010276.html
Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы
Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 24.04.2024
Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы
Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что не исключает визит в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:33
2024-04-24T13:33
2024-04-24T13:51
гагаузия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что не исключает визит в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение."Я думаю, что если у нас будет такая возможность, то мы приедем. Возможность - я имею в виду - если мы получим приглашение, конечно, я бы хотела посетить. Потому что для жителей Гагаузии очень важен праздник, как бы ни пыталась власть нам запрещать праздновать День Победы, гагаузы с этим не согласны", - сказала она."Поэтому если будет возможность, конечно, я с огромным удовольствием прилечу. Может быть, кто-то из коллег из Народного собрания или из исполнительного комитета смогут поприсутствовать. Поэтому не исключаю такого варианта", - добавила Гуцул.
https://ria.ru/20240423/lenta-1941867081.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гагаузия, евгения гуцул, в мире, день победы, россия, москва
Гагаузия, Евгения Гуцул, В мире, День Победы, Россия, Москва
Глава Гагаузии не исключила, что приедет в Москву на День Победы
Глава Гагаузии Гуцул не исключила, что приедет в Москву на Парад Победы 9 мая
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что не исключает визит в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение.
"Я думаю, что если у нас будет такая возможность, то мы приедем. Возможность - я имею в виду - если мы получим приглашение, конечно, я бы хотела посетить. Потому что для жителей Гагаузии очень важен праздник, как бы ни пыталась власть нам запрещать праздновать День Победы, гагаузы с этим не согласны", - сказала она.
"Поэтому если будет возможность, конечно, я с огромным удовольствием прилечу. Может быть, кто-то из коллег из Народного собрания или из исполнительного комитета смогут поприсутствовать. Поэтому не исключаю такого варианта", - добавила Гуцул.