https://ria.ru/20240424/peskov-1941990046.html

Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова

Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова - РИА Новости, 24.04.2024

Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова

В публикациях, касающихся ситуации с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:36

2024-04-24T12:36

2024-04-24T12:59

дмитрий песков

политика

россия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В публикациях, касающихся ситуации с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную информацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Замминистра арестован до 23 июня по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)."Нет, об этом не известно, разумеется, сейчас очень много разных перетолков. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос о публикациях, в которых выдвигается утверждение о том, что Иванов якобы подозревается в госизмене.

https://ria.ru/20240423/ivanov-1941891900.html

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дмитрий песков, политика, россия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова