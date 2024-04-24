https://ria.ru/20240424/peskov-1941990046.html
Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова
Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова
В публикациях, касающихся ситуации с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:36
2024-04-24T12:36
2024-04-24T12:59
дмитрий песков
политика
россия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В публикациях, касающихся ситуации с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную информацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Замминистра арестован до 23 июня по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)."Нет, об этом не известно, разумеется, сейчас очень много разных перетолков. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос о публикациях, в которых выдвигается утверждение о том, что Иванов якобы подозревается в госизмене.
https://ria.ru/20240423/ivanov-1941891900.html
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дмитрий песков, политика, россия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова
Песков: надо ориентироваться на официальную информацию по делу Тимура Иванова