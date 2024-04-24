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Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве - РИА Новости, 24.04.2024
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07:59 24.04.2024 (обновлено: 09:31 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/perestanovki-1941920521.html
Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве
Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве - РИА Новости, 24.04.2024
Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости высоко оценила работу правительства и предположила, что в новом составе кардинальных... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:59
2024-04-24T09:31
политика
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости высоко оценила работу правительства и предположила, что в новом составе кардинальных изменений не будет."Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать", — сказала она.Спикер отметила, что Совет Федерации позитивно оценивает работу нынешнего состава правительства в очень непростое время. Она напомнила, что Россия намного лучше других стран прошла пандемию COVID-19, а в условиях беспрецедентных санкций удалось обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и довольно высокие темпы роста.&quot;С началом специальной военной операции не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы. Поэтому я считаю, что правительство сработало эффективно и в этом немалая заслуга премьер-министра правительства Михаила Владимировича Мишустина&quot;, — сказала Матвиенко.Она подчеркнула, что эта работа велась под непосредственным и постоянным руководством президента."Мы знаем, что это еженедельные совещания с правительством, это отдельные встречи с министрами, это совещания по разным отраслям, сферам развития, его указания, его поручения, его приоритизация. Все это вместе дало такой хороший позитивный результат", — пояснила Матвиенко.Главной задачей нового состава правительства спикер верхней палаты считает реализацию шестилетки суверенного развития России, а одним из основных направлений — достижение технологического суверенитета."Так сложилось, что в тучные годы было легче купить за рубежом, иногда это и дешевле. Некоторые предприятия, скажем, закупали за рубежом, образно говорю: четыре винтика новых привинтили, вешали табличку "Сделано в России". К счастью, это теперь прошло. Есть полное осознание, что мы должны добиться технологического суверенитета. И мы это можем сделать", — выразила она уверенность.Говоря о формировании нового правительства, спикер предположила, что верхняя палата парламента определится с предложенными президентом кандидатурами силового блока не позже 20 мая."Как только президент внесет эти кандидатуры, мы, не торопясь, серьезно, основательно проведем все процедуры, с участием профильных комитетов, пообсуждаем и после этого будем принимать решение. Так что, я думаю, не позднее 20 мая мы эту работу завершим", — сказала она.Причин для затягивания с утверждением нового состава кабмина, по ее мнению, нет."Могу уверенно сказать, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. У нас столько задач, которые надо без раскачки реализовывать. Нужно сформировать правительство, чтобы все заняли положенные места и активно включились в работу", — добавила собеседница агентства.При этом Матвиенко отказалась назвать кого-либо из предлагаемых кандидатов, сказав, что умеет "секреты хранить" и перечислять фамилии заблаговременно было бы некорректно.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал Владимир Путин. По закону в день инаугурации вновь избранного президента правительство слагает полномочия, после чего формируется новый кабинет министров. Согласно новым нормам конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста назначит президент после консультаций с Советом Федерации.
https://ria.ru/20240424/kontseptsiya-1941915248.html
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Матвиенко: кадровые перестановки возможны, но костяк останется прежним
Кадровые перестановки в новом составе правительства России возможны, но костяк останется прежним и продолжит стабильно работать, заявила РИА Новости Матвиенко
2024-04-24T07:59
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PT1M59S
Матвиенко: Совфед определится по кандидатам в силовой блок к 20 мая
Cовет Федерации не позднее 20 мая определится по кандидатурам силового блока нового состава правительства, предложенным президентом, и доложит свою позицию главе государства, сообщила РИА Новости Матвиенко.
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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, правительство рф, михаил мишустин
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве

Матвиенко считает, что костяк правительства продолжит работу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости высоко оценила работу правительства и предположила, что в новом составе кардинальных изменений не будет.
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"Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать", — сказала она.
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Спикер отметила, что Совет Федерации позитивно оценивает работу нынешнего состава правительства в очень непростое время. Она напомнила, что Россия намного лучше других стран прошла пандемию COVID-19, а в условиях беспрецедентных санкций удалось обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и довольно высокие темпы роста.
«

"С началом специальной военной операции не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы. Поэтому я считаю, что правительство сработало эффективно и в этом немалая заслуга премьер-министра правительства Михаила Владимировича Мишустина", — сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации
Она подчеркнула, что эта работа велась под непосредственным и постоянным руководством президента.
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"Мы знаем, что это еженедельные совещания с правительством, это отдельные встречи с министрами, это совещания по разным отраслям, сферам развития, его указания, его поручения, его приоритизация. Все это вместе дало такой хороший позитивный результат", — пояснила Матвиенко.
Главной задачей нового состава правительства спикер верхней палаты считает реализацию шестилетки суверенного развития России, а одним из основных направлений — достижение технологического суверенитета.
«
"Так сложилось, что в тучные годы было легче купить за рубежом, иногда это и дешевле. Некоторые предприятия, скажем, закупали за рубежом, образно говорю: четыре винтика новых привинтили, вешали табличку "Сделано в России". К счастью, это теперь прошло. Есть полное осознание, что мы должны добиться технологического суверенитета. И мы это можем сделать", — выразила она уверенность.
Говоря о формировании нового правительства, спикер предположила, что верхняя палата парламента определится с предложенными президентом кандидатурами силового блока не позже 20 мая.
"Как только президент внесет эти кандидатуры, мы, не торопясь, серьезно, основательно проведем все процедуры, с участием профильных комитетов, пообсуждаем и после этого будем принимать решение. Так что, я думаю, не позднее 20 мая мы эту работу завершим", — сказала она.
Причин для затягивания с утверждением нового состава кабмина, по ее мнению, нет.
"Могу уверенно сказать, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. У нас столько задач, которые надо без раскачки реализовывать. Нужно сформировать правительство, чтобы все заняли положенные места и активно включились в работу", — добавила собеседница агентства.
При этом Матвиенко отказалась назвать кого-либо из предлагаемых кандидатов, сказав, что умеет "секреты хранить" и перечислять фамилии заблаговременно было бы некорректно.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал Владимир Путин. По закону в день инаугурации вновь избранного президента правительство слагает полномочия, после чего формируется новый кабинет министров. Согласно новым нормам конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста назначит президент после консультаций с Советом Федерации.
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