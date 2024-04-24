https://ria.ru/20240424/peregovory-1942070894.html

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям - РИА Новости, 24.04.2024

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям

Россия и Украина в Катаре впервые провели очные переговоры по возвращению детей в семьи, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:05

2024-04-24T16:05

2024-04-24T17:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

катар

в мире

мария львова-белова

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ДОХА, 24 апр — РИА Новости. Россия и Украина в Катаре впервые провели очные переговоры по возвращению детей в семьи, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова на пресс-конференции в Дохе."В результате переговоров зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России", — сказала она.По словам Львовой-Беловой, катарская сторона зафиксировала эти списки, но в случае появления новых ситуаций российская сторона будет на них реагировать.За год при посредничестве Катара удалось воссоединить с семьями 28 детей на Украине и пять детей — с семьями в России, добавила омбудсмен.Она назвала фейком публикации в западных СМИ о том, что якобы 19,5 тысячи украинских детей находятся в России. Львова-Белова отметила, что эта цифра ничем не подтверждена и появилась в 2022 году, когда линия боевого соприкосновения постоянно двигалась.Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к родителям, если те объявятся и от них поступит такой запрос. Лавров уточнял, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.В декабре прошлого года Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что несовершеннолетних c Украины, которые остались без законных представителей, в России нет, всех детей передали родителям.

https://ria.ru/20240417/deti-1940631685.html

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html

россия

украина

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, катар, в мире, мария львова-белова