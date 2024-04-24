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В Орске и Оренбурге уровень воды опустился ниже отметки опасного явления

В Орске и Оренбурге уровень воды опустился ниже отметки опасного явления - РИА Новости, 24.04.2024

В Орске и Оренбурге уровень воды опустился ниже отметки опасного явления

В Орске и Оренбурге уровень воды спустился ниже отметки опасного явления, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:00

2024-04-24T16:00

2024-04-24T16:00

орск

оренбург

россия

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Орске и Оренбурге уровень воды спустился ниже отметки опасного явления, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина. "В Оренбургской области, в городе Орске и Оренбурге, уровень воды спустился ниже отметки опасного явления", - сказал Куренков.

орск

оренбург

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, оренбург, россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия