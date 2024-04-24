https://ria.ru/20240424/pavodok-1941954434.html

Губернатор назвал дату пика паводка в тюменском селе Упорово

Губернатор назвал дату пика паводка в тюменском селе Упорово - РИА Новости, 24.04.2024

Губернатор назвал дату пика паводка в тюменском селе Упорово

Пик паводка в тюменском селе Упорово ожидается 28 апреля, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:49

2024-04-24T10:49

2024-04-24T10:49

ишим (река)

тобол (река)

коркино

александр моор

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Пик паводка в тюменском селе Упорово ожидается 28 апреля, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Растет уровень воды в реке Тобол. В селе Коркино – плюс 73 сантиметра за сутки. В селе Упорово пик ожидается 28 апреля", – написал Моор.Глава региона отметил, что сейчас в Ишиме, Казанском и Ишимском районах наблюдается небольшое снижение воды. При этом, как прогнозирует Росгидромет, темп снижения замедлится, однако до 30 апреля возможен и рост воды. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. По последним данным МЧС России, в регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240424/ishim-1941953082.html

https://ria.ru/20240423/pavodok-1941764928.html

ишим (река)

тобол (река)

коркино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ишим (река), тобол (река), коркино, александр моор, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024