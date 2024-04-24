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Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков - РИА Новости, 24.04.2024
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15:49 24.04.2024 (обновлено: 15:50 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pavodki-1942062913.html
Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков
Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков
Президент России Владимир Путин заявил, что систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:49
2024-04-24T15:50
россия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать. "Такой системы поддержки населения в случае паводков и других стихийных бедствий ни в одной стране мира нет... У нас эта система выстроена, ее нужно совершенствовать дальше. У нас другая ситуация по сравнению с зарубежными государствами, уровень доходов населения другой. Эту систему нужно сохранять, и более того, нужно ее совершенствовать", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий паводков.
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россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков

Путин: систему помощи пострадавшим от паводков необходимо совершенствовать

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпасатели эвакуируют людей в Кургане
Спасатели эвакуируют людей в Кургане - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Спасатели эвакуируют людей в Кургане
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать.
"Такой системы поддержки населения в случае паводков и других стихийных бедствий ни в одной стране мира нет... У нас эта система выстроена, ее нужно совершенствовать дальше. У нас другая ситуация по сравнению с зарубежными государствами, уровень доходов населения другой. Эту систему нужно сохранять, и более того, нужно ее совершенствовать", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий паводков.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
РоссияВладимир ПутинНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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