https://ria.ru/20240424/pavodki-1942062913.html
Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков
Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков
Президент России Владимир Путин заявил, что систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:49
2024-04-24T15:49
2024-04-24T15:50
россия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать. "Такой системы поддержки населения в случае паводков и других стихийных бедствий ни в одной стране мира нет... У нас эта система выстроена, ее нужно совершенствовать дальше. У нас другая ситуация по сравнению с зарубежными государствами, уровень доходов населения другой. Эту систему нужно сохранять, и более того, нужно ее совершенствовать", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий паводков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков
Путин: систему помощи пострадавшим от паводков необходимо совершенствовать
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать.
"Такой системы поддержки населения в случае паводков и других стихийных бедствий ни в одной стране мира нет... У нас эта система выстроена, ее нужно совершенствовать дальше. У нас другая ситуация по сравнению с зарубежными государствами, уровень доходов населения другой. Эту систему нужно сохранять, и более того, нужно ее совершенствовать", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий паводков.