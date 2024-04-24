https://ria.ru/20240424/pavodki-1942062913.html

Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков

Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков - РИА Новости, 24.04.2024

Путин призвал сохранять систему помощи пострадавшим от паводков

Президент России Владимир Путин заявил, что систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:49

2024-04-24T15:49

2024-04-24T15:50

россия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что систему помощи пострадавшим от паводков в России нужно сохранять и совершенствовать. "Такой системы поддержки населения в случае паводков и других стихийных бедствий ни в одной стране мира нет... У нас эта система выстроена, ее нужно совершенствовать дальше. У нас другая ситуация по сравнению с зарубежными государствами, уровень доходов населения другой. Эту систему нужно сохранять, и более того, нужно ее совершенствовать", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий паводков.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия