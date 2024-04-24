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Более 800 человек эвакуировали в Абатском районе Тюменской области - РИА Новости, 24.04.2024
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14:29 24.04.2024 (обновлено: 14:38 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pavodki-1942030341.html
Более 800 человек эвакуировали в Абатском районе Тюменской области
Более 800 человек эвакуировали в Абатском районе Тюменской области - РИА Новости, 24.04.2024
Более 800 человек эвакуировали в Абатском районе Тюменской области
Более 800 человек эвакуированы из зоны возможного затопления при разливе реки Ишим в Абатском районе Тюменской области, сообщил глава района Игорь Васильев. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:29
2024-04-24T14:38
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
ишим (река)
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АБАТСКОЕ (Тюменская область), 24 апр – РИА Новости. Более 800 человек эвакуированы из зоны возможного затопления при разливе реки Ишим в Абатском районе Тюменской области, сообщил глава района Игорь Васильев."На сегодня у нас эвакуировано более 800 человек, в пунктах временного размещения размещено 104 человека", - сообщил журналистам Васильев.Глава муниципалитета отметил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в районе попадают 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек.Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в среду достиг 980 сантиметров, превысив критическую отметку на 20 сантиметров.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тюменская область
ишим (река)
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тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, ишим (река)
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Ишим (река)
Более 800 человек эвакуировали в Абатском районе Тюменской области

Более 800 человек эвакуировали из-за паводка в Абатском районе Тюменской области

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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АБАТСКОЕ (Тюменская область), 24 апр – РИА Новости. Более 800 человек эвакуированы из зоны возможного затопления при разливе реки Ишим в Абатском районе Тюменской области, сообщил глава района Игорь Васильев.
"На сегодня у нас эвакуировано более 800 человек, в пунктах временного размещения размещено 104 человека", - сообщил журналистам Васильев.
Глава муниципалитета отметил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в районе попадают 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек.
Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в среду достиг 980 сантиметров, превысив критическую отметку на 20 сантиметров.
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Тюменская областьНаводнения в России — 2024ПроисшествияИшим (река)
 
 
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