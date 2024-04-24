https://ria.ru/20240424/pavodki-1942030341.html

Более 800 человек эвакуировали в Абатском районе Тюменской области

Более 800 человек эвакуировали в Абатском районе Тюменской области - РИА Новости, 24.04.2024

Более 800 человек эвакуировали в Абатском районе Тюменской области

Более 800 человек эвакуированы из зоны возможного затопления при разливе реки Ишим в Абатском районе Тюменской области, сообщил глава района Игорь Васильев. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:29

2024-04-24T14:29

2024-04-24T14:38

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

ишим (река)

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АБАТСКОЕ (Тюменская область), 24 апр – РИА Новости. Более 800 человек эвакуированы из зоны возможного затопления при разливе реки Ишим в Абатском районе Тюменской области, сообщил глава района Игорь Васильев."На сегодня у нас эвакуировано более 800 человек, в пунктах временного размещения размещено 104 человека", - сообщил журналистам Васильев.Глава муниципалитета отметил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в районе попадают 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек.Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское в среду достиг 980 сантиметров, превысив критическую отметку на 20 сантиметров.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

ишим (река)

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тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, ишим (река)