https://ria.ru/20240424/pavodki-1941985163.html

Сенатор предложил скорректировать правила предоставления субсидий регионам

Сенатор предложил скорректировать правила предоставления субсидий регионам - РИА Новости, 24.04.2024

Сенатор предложил скорректировать правила предоставления субсидий регионам

Глава комитета Совфеда по региональной политике, сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко предложил скорректировать правила предоставления субсидий... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:30

2024-04-24T12:30

2024-04-24T12:48

общество

жилье

оренбургская область

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава комитета Совфеда по региональной политике, сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко предложил скорректировать правила предоставления субсидий субъектам РФ на ликвидацию последствий паводков, в частности – на помощь пострадавшим. "Средства на капремонт выделяются из резервного фонда правительства из расчёта семь тысяч рублей на квадратный метр пострадавшего жилья. Но такой размер компенсации не соответствует реальным расценкам. Кроме того, в регионе большинство недвижимости, которой нанесен ущерб, это садовые дома. Сейчас на ремонт таких объектов компенсации не предусмотрены, поскольку они не признаны жилыми помещениями. Между тем для многих людей – это место постоянного проживания", - сказал сенатор. "Надо вернуться к вопросам страхования жилья от чрезвычайных происшествий. К сожалению, закон есть на этот счет, он дает такое право, но он плохо реализуется", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что сейчас главная задача - как можно быстрее ликвидировать последствия этих небывалых наводнений и защитить людей. "Если дома подлежат ремонту, надо срочно начинать их ремонтировать или строить новые. В каждом регионе своя ситуация. Прошу всех сенаторов от регионов, пострадавших от наводнений, активно включиться в эту работу", - сказала политик. Она также поддержала предложение о выработке дополнительных мер по защите граждан.

https://ria.ru/20240409/kanikuly-1938915640.html

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общество, жилье, оренбургская область, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, наводнения в россии — 2024