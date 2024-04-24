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В Оренбургской области затопило более 380 жилых домов за сутки

В Оренбургской области затопило более 380 жилых домов за сутки - РИА Новости, 24.04.2024

В Оренбургской области затопило более 380 жилых домов за сутки

За сутки в Оренбуржье подтоплены 384 жилых дома и 817 приусадебных участков, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:23

2024-04-24T09:23

2024-04-24T09:23

происшествия

оренбургская область

оренбургский район

наводнения в россии — 2024

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УФА, 24 апр – РИА Новости. За сутки в Оренбуржье подтоплены 384 жилых дома и 817 приусадебных участков, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Подтоплены 384 жилых дома (Оренбургский, Сакмарский районы), 817 приусадебных участков (Оренбургский район) в 3 населенных пунктах и 3 СНТ", - говорится в сообщении.

оренбургская область

оренбургский район

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происшествия, оренбургская область, оренбургский район, наводнения в россии — 2024