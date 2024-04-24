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Патрушев заявил о росте конфликтного потенциала в мире - РИА Новости, 24.04.2024
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10:08 24.04.2024 (обновлено: 10:18 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/patrushev-1941945459.html
Патрушев заявил о росте конфликтного потенциала в мире
Патрушев заявил о росте конфликтного потенциала в мире - РИА Новости, 24.04.2024
Патрушев заявил о росте конфликтного потенциала в мире
Непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях сейчас заметно возросли, наблюдаются тенденции к девальвации международного права и его... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:08
2024-04-24T10:18
россия
санкт-петербург
николай патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях сейчас заметно возросли, наблюдаются тенденции к девальвации международного права и его институтов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В настоящее время непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях заметно возросли. Как подчеркнул президент Российской Федерации в своем видеообращении, в немалой степени это связано с переходом к многополярному миру, что по-прежнему вызывает неприятие и противодействие со стороны отдельных государств, стремящихся к безусловному сохранению своей гегемонии", - сказал Патрушев на пленарном заседании XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности."Как следствие, наблюдаются тенденции к девальвации международного права и его институтов, размыванию центральной роли ООН в решении глобальных и региональных конфликтов. На международную безопасность влияют как застарелые, так и вновь возникающие конфликты, в стороне от которых в условиях современных информационных технологий не может остаться ни одна страна", - добавил Патрушев.Он отметил, что "Россия продолжит отстаивать создание справедливого, отвечающего интересам большинства стран мироустройства, в основе которого лежали бы принципы равноправия и уважения культурно-цивилизационной самобытности". "Ценим, что такие подходы российской стороны находят живой отклик у большинства государств мира, представители которых съехались сегодня в Санкт-Петербург", - сказал Патрушев.Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20240416/volodin-1940303239.html
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россия, санкт-петербург, николай патрушев, оон, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, ООН, В мире
Патрушев заявил о росте конфликтного потенциала в мире

Патрушев: конфликтный потенциал в международных отношениях заметно вырос

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях сейчас заметно возросли, наблюдаются тенденции к девальвации международного права и его институтов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В настоящее время непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях заметно возросли. Как подчеркнул президент Российской Федерации в своем видеообращении, в немалой степени это связано с переходом к многополярному миру, что по-прежнему вызывает неприятие и противодействие со стороны отдельных государств, стремящихся к безусловному сохранению своей гегемонии", - сказал Патрушев на пленарном заседании XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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"Как следствие, наблюдаются тенденции к девальвации международного права и его институтов, размыванию центральной роли ООН в решении глобальных и региональных конфликтов. На международную безопасность влияют как застарелые, так и вновь возникающие конфликты, в стороне от которых в условиях современных информационных технологий не может остаться ни одна страна", - добавил Патрушев.
Он отметил, что "Россия продолжит отстаивать создание справедливого, отвечающего интересам большинства стран мироустройства, в основе которого лежали бы принципы равноправия и уважения культурно-цивилизационной самобытности". "Ценим, что такие подходы российской стороны находят живой отклик у большинства государств мира, представители которых съехались сегодня в Санкт-Петербург", - сказал Патрушев.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
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