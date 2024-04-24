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Финалисты "Диктанта Победы" получат приглашение в Москву на Парад 9 мая - РИА Новости, 24.04.2024
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15:54 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/parad-1942064796.html
Финалисты "Диктанта Победы" получат приглашение в Москву на Парад 9 мая
Финалисты "Диктанта Победы" получат приглашение в Москву на Парад 9 мая - РИА Новости, 24.04.2024
Финалисты "Диктанта Победы" получат приглашение в Москву на Парад 9 мая
В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии, посвященном проведению Международной патриотической историко-просветительской акции... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:54
2024-04-24T15:54
общество
сергей нарышкин
сергей кравцов
диктант победы
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии, посвященном проведению Международной патриотической историко-просветительской акции "Диктант Победы", председатель Российского исторического общества, председатель Общественного совета федерального партийного проекта "Историческая память" Всероссийской политической партии "Единая Россия" Сергей Нарышкин отметил: "Сегодня против России развязана настоящая гибридная агрессия алчными, злыми, русофобскими политическими силами группы западных государств. Они пытаются превратить и историю, и события прошлых лет в настоящее поле битвы". Развивая тему давления на нашу страну со стороны Запада, историк продолжил: "Под ударами оказываются и давно доказанные, подтвержденные неопровержимыми фактами истины: от исторического, языкового, культурного единства Древнерусского государства — до решающей роли Советского Союза в Победе над гитлеровской Германией". Сергей Нарышкин сформулировал цели проведения акции "Диктант Победы": "Утвердить историческую правду, сформировать у наших граждан твердые и глубокие знания об истории Великой Отечественной войны, отдать дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам — всему великому поколению победителей".Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, анализируя задачи патриотического воспитания и формирования мировоззрения школьников, подтвердил: "Мы приняли все решения для того, чтобы историческое образование достойно было представлено в школьной программе".Продолжая тему образования, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что "финалисты будут иметь преференции при поступлении в вузы", а "20 федеральных победителей получат приглашение на Парад Победы в Москве". Также парламентарий рассказал о выпуске почтовой марки, посвященной акции "Диктант Победы", церемония гашения которой состоится 26 апреля.Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков напомнил, что "задания переведены на 8 языков", и отметил: "Запланировано даже, что будут писать "Диктант Победы" на Байконуре". Анализируя данные политической географии площадок, Примаков заключил: "В 36-ти странах с местными историками мы добавили вопрос вклада этой самой страны в нашу общую Победу, чтобы привлечь местных жителей, чтобы они понимали, что речь идет не о чем-то отвлеченном, а о чем-то, что касается их тоже".
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общество, сергей нарышкин, сергей кравцов, диктант победы
Общество, Сергей Нарышкин, Сергей Кравцов, Диктант Победы

Финалисты "Диктанта Победы" получат приглашение в Москву на Парад 9 мая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к, посвященная проведению Международной патриотической историко-просветительской акции Всероссийской политической партии "Единая Россия" "Диктант Победы"
П/к, посвященная проведению Международной патриотической историко-просветительской акции Всероссийской политической партии Единая Россия Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии, посвященном проведению Международной патриотической историко-просветительской акции "Диктант Победы", председатель Российского исторического общества, председатель Общественного совета федерального партийного проекта "Историческая память" Всероссийской политической партии "Единая Россия" Сергей Нарышкин отметил: "Сегодня против России развязана настоящая гибридная агрессия алчными, злыми, русофобскими политическими силами группы западных государств. Они пытаются превратить и историю, и события прошлых лет в настоящее поле битвы". Развивая тему давления на нашу страну со стороны Запада, историк продолжил: "Под ударами оказываются и давно доказанные, подтвержденные неопровержимыми фактами истины: от исторического, языкового, культурного единства Древнерусского государства — до решающей роли Советского Союза в Победе над гитлеровской Германией". Сергей Нарышкин сформулировал цели проведения акции "Диктант Победы": "Утвердить историческую правду, сформировать у наших граждан твердые и глубокие знания об истории Великой Отечественной войны, отдать дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам — всему великому поколению победителей".
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, анализируя задачи патриотического воспитания и формирования мировоззрения школьников, подтвердил: "Мы приняли все решения для того, чтобы историческое образование достойно было представлено в школьной программе".
Продолжая тему образования, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что "финалисты будут иметь преференции при поступлении в вузы", а "20 федеральных победителей получат приглашение на Парад Победы в Москве". Также парламентарий рассказал о выпуске почтовой марки, посвященной акции "Диктант Победы", церемония гашения которой состоится 26 апреля.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков напомнил, что "задания переведены на 8 языков", и отметил: "Запланировано даже, что будут писать "Диктант Победы" на Байконуре". Анализируя данные политической географии площадок, Примаков заключил: "В 36-ти странах с местными историками мы добавили вопрос вклада этой самой страны в нашу общую Победу, чтобы привлечь местных жителей, чтобы они понимали, что речь идет не о чем-то отвлеченном, а о чем-то, что касается их тоже".
 
ОбществоСергей НарышкинСергей КравцовДиктант Победы
 
 
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