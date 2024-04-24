https://ria.ru/20240424/pabliki-1942124205.html

Около 2 млн человек подписаны на паблики госучреждений Ростовской области

Около 2 млн человек подписаны на паблики госучреждений Ростовской области - РИА Новости, 24.04.2024

Около 2 млн человек подписаны на паблики госучреждений Ростовской области

Паблики государственных учреждений Ростовской области насчитывают уже около 2 миллионов подписчиков, сообщил замгубернатора региона Артем Хохлов. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:41

2024-04-24T18:41

2024-04-24T18:42

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Паблики государственных учреждений Ростовской области насчитывают уже около 2 миллионов подписчиков, сообщил замгубернатора региона Артем Хохлов. Государственные и муниципальные органы власти Ростовской области, а также подведомственные им учреждения ведут официальные страницы в социальной сети "ВКонтакте", где размещают информацию для граждан, новости, отчеты, видеоролики о своей деятельности и другой контент. Отличием госпаблика является специальная метка в виде серого флажка и надписи "Госорганизация". "Официальные паблики в ВК есть у всех госучреждений Ростовской области. Так, на Дону создано и функционирует почти 5,5 тысячи госпабликов, на которые подписаны около двух миллионов человек", - приводятся слова Хохлова в сообщении правительства области. Замгубернатора отметил, что взаимодействие государственных и муниципальных органов власти и граждан через социальные сети благоприятно сказывается на эффективности решения проблем населения и повышает их доверие к власти. Лидером по количеству госпабликов в Ростовской области является сфера образования - создано 2697 страниц. Затем идут администрации - 1361 официальный аккаунт. И замыкают тройку лидеров госпаблики сферы культуры - 605 страниц. Официальные страницы не только играют ключевую роль в информировании о событиях в стране и регионе, но и позволяют жителям участвовать в обсуждении важных тем, оперативно получать ответы на волнующие вопросы. Так, городская поликлиника №4 Ростова-на-Дону опубликовала на своей официальной странице во "ВКонтакте" материал о правильности прохождения ЛФК. В комментариях к этому посту подписчики задали вопросы о том, как можно пройти курс, и получили ответ. Паблик "Библиотеки Ростова" поделился информацией о проведении ежегодной акции "Библионочь". В материале также были даны разъяснения, что входит в программу акции и как стать ее участником. Спортивные школы региона опубликовали на официальных страницах материалы о достижениях спортсменов области на Кубке России по стрельбе из лука.

https://ria.ru/20240424/posevnaya-1942117091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростовская область, ростов-на-дону