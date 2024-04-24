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Генпрокурор предложил дать отсрочку от призыва выпускникам, идущим в ОПК - РИА Новости, 24.04.2024
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11:09 24.04.2024 (обновлено: 15:13 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/otsrochka-1941960776.html
Генпрокурор предложил дать отсрочку от призыва выпускникам, идущим в ОПК
Генпрокурор предложил дать отсрочку от призыва выпускникам, идущим в ОПК - РИА Новости, 24.04.2024
Генпрокурор предложил дать отсрочку от призыва выпускникам, идущим в ОПК
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предусмотреть дополнительное финансирование для подготовки выпускников-специалистов, которые будут работать на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:09
2024-04-24T15:13
россия
игорь краснов
совет федерации рф
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предусмотреть дополнительное финансирование для подготовки выпускников-специалистов, которые будут работать на предприятиях ОПК, и дать им отсрочку от призыва в армию. "В условиях проведения специальной военной операции значительные усилия были направлены на укрепление законности в сфере оборонно-промышленного комплекса… Чтобы ликвидировать "кадровый голод", необходимо научить молодежь востребованным специальностям. Предлагаем проработать вопрос о дополнительном финансировании для подготовки специалистов с целевым распределением выпускников на оборонные предприятия с отсрочкой от призыва на военную службу", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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россия, игорь краснов, совет федерации рф, вооруженные силы рф, общество, навигатор абитуриента
Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Общество, Навигатор абитуриента
Генпрокурор предложил дать отсрочку от призыва выпускникам, идущим в ОПК

Краснов предложил дать отсрочку от призыва идущим работать в ОПК выпускникам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет и паспорт призывника
Военный билет и паспорт призывника - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военный билет и паспорт призывника. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предусмотреть дополнительное финансирование для подготовки выпускников-специалистов, которые будут работать на предприятиях ОПК, и дать им отсрочку от призыва в армию.
"В условиях проведения специальной военной операции значительные усилия были направлены на укрепление законности в сфере оборонно-промышленного комплекса… Чтобы ликвидировать "кадровый голод", необходимо научить молодежь востребованным специальностям. Предлагаем проработать вопрос о дополнительном финансировании для подготовки специалистов с целевым распределением выпускников на оборонные предприятия с отсрочкой от призыва на военную службу", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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РоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФВооруженные силы РФОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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