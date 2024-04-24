https://ria.ru/20240424/otsrochka-1941960776.html

Генпрокурор предложил дать отсрочку от призыва выпускникам, идущим в ОПК

Генпрокурор предложил дать отсрочку от призыва выпускникам, идущим в ОПК - РИА Новости, 24.04.2024

Генпрокурор предложил дать отсрочку от призыва выпускникам, идущим в ОПК

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предусмотреть дополнительное финансирование для подготовки выпускников-специалистов, которые будут работать на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:09

2024-04-24T11:09

2024-04-24T15:13

россия

игорь краснов

совет федерации рф

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общество

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предусмотреть дополнительное финансирование для подготовки выпускников-специалистов, которые будут работать на предприятиях ОПК, и дать им отсрочку от призыва в армию. "В условиях проведения специальной военной операции значительные усилия были направлены на укрепление законности в сфере оборонно-промышленного комплекса… Чтобы ликвидировать "кадровый голод", необходимо научить молодежь востребованным специальностям. Предлагаем проработать вопрос о дополнительном финансировании для подготовки специалистов с целевым распределением выпускников на оборонные предприятия с отсрочкой от призыва на военную службу", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240326/kontrafakt-1935915316.html

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Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, совет федерации рф, вооруженные силы рф, общество, навигатор абитуриента