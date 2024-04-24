https://ria.ru/20240424/otchet-1941905045.html

Венгрия ответила на нападки со стороны США, оценив американскую демократию

Венгрия ответила на нападки со стороны США, оценив американскую демократию - РИА Новости, 24.04.2024

Венгрия ответила на нападки со стороны США, оценив американскую демократию

МИД Венгрии в ответ на обвинения со стороны США в недостатке демократии подготовил отчет о проблемах в США, связанных с миграцией и антисемитизмом, заявил... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T02:23

2024-04-24T02:23

2024-04-24T04:30

в мире

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сша

джо байден

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БУДАПЕШТ, 24 апр - РИА Новости. МИД Венгрии в ответ на обвинения со стороны США в недостатке демократии подготовил отчет о проблемах в США, связанных с миграцией и антисемитизмом, заявил директор по связям с общественностью партии "Фидес" Тамаш Менцер, до апреля занимавший пост госсекретаря МИД Венгрии по двусторонним отношениям. "Если уж провоенное правительство (президента США - ред.) Джо Байдена занимается Венгрией и ситуацией с демократией в Венгрии, то и МИД Венгрии тоже подготовил отчет в связи с состоянием демократии в США. Я знаю его содержание, потому что неслучайно я его и готовил", - сказал Менцер в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Он рассказал, что, согласно опросам, три четверти американцев считают миграционный кризис серьезной проблемой, в страну ежегодно прибывает четыре миллиона нелегальных мигрантов, на их счету серьезные преступления вплоть до убийств детей. "Однако Джо Байден разрушает и уничтожает меры по охране границ", - подчеркнул политик. Менцер также отметил, что в то время, как США обвиняют Венгрию в антисемитизме, согласно свежему отчету Американского еврейского комитета, 74% респондентов в США считают антисемитизм проблемой, а 56% из них считают, что ситуация ухудшилась за последние пять лет. При этом еврейские общины в Венгрии, по его словам, утверждают, что живут "в наибольшей безопасности". "С учетом всех этих фактов, возможно, нашим американским друзьям было бы лучше, если бы они подметали перед своим домом и воротами. Как бы они ни пытались подтолкнуть нас к войне, какой бы силы давление они на нас ни оказывали, мы на стороне мира", - добавил Менцер. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается во внутренние дела других государств.

https://ria.ru/20240423/orban-1941684683.html

https://ria.ru/20240410/vengriya-1938852546.html

https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html

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в мире, венгрия, сша, джо байден, виктор орбан, петер сийярто