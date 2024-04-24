https://ria.ru/20240424/ospa-1941980166.html
В Конго объявили эпидемию оспы обезьян
В Конго объявили эпидемию оспы обезьян - РИА Новости, 24.04.2024
В Конго объявили эпидемию оспы обезьян
Республика Конго объявила на своей территории эпидемию оспы обезьян, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра здравоохранения страны Жильбера... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:30
2024-04-24T12:30
2024-04-24T12:49
в мире
республика конго
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Республика Конго объявила на своей территории эпидемию оспы обезьян, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра здравоохранения страны Жильбера Мококи. "Республика Конго объявила эпидемию оспы обезьян, было подтверждено 19 случаев в пяти департаментах, включая столицу Браззавиль", - пишет агентство. Отмечается, что на данный момент смертей от этого заболевания в стране пока не зафиксировано. Жителей Республики Конго призвали избегать контактов с животными.
https://ria.ru/20240422/denge-1941488605.html
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в мире, республика конго
В Конго объявили эпидемию оспы обезьян
Республика Конго объявила у себя эпидемию оспы обезьян