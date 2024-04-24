https://ria.ru/20240424/orvi-1942188567.html

Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики

Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики - РИА Новости, 25.04.2024

Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики

Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, теперь, в частности, в документе прописана... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-24T15:21

2024-04-24T15:21

2024-04-25T08:31

общество

россия

коронавирус в россии

орви

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, теперь, в частности, в документе прописана возможность посещения врача-акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога, кроме того, добавлены ряд препаратов для лечения ОРВИ и исключены антибиотики, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение)", - говорится в документе. Согласно документу, в перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ теперь помимо приема у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, включены при необходимости осмотры у врача акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога. А в перечень инструментальных методов лечения добавлена пульсоксиметрия, уточняется в приказе. Из перечня лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории России для лечения ОРВИ, теперь в стандарте исключены антибиотики, но добавлен ряд других препаратов, в том числе кагоцел.

https://ria.ru/20231214/nauka-1915573380.html

https://ria.ru/20240405/simptomy-1937939076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, коронавирус в россии, орви