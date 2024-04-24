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Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики - РИА Новости, 25.04.2024
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15:21 24.04.2024 (обновлено: 08:31 25.04.2024)
https://ria.ru/20240424/orvi-1942188567.html
Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики
Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики - РИА Новости, 25.04.2024
Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики
Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, теперь, в частности, в документе прописана... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-24T15:21
2024-04-25T08:31
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, теперь, в частности, в документе прописана возможность посещения врача-акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога, кроме того, добавлены ряд препаратов для лечения ОРВИ и исключены антибиотики, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение)", - говорится в документе. Согласно документу, в перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ теперь помимо приема у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, включены при необходимости осмотры у врача акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога. А в перечень инструментальных методов лечения добавлена пульсоксиметрия, уточняется в приказе. Из перечня лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории России для лечения ОРВИ, теперь в стандарте исключены антибиотики, но добавлен ряд других препаратов, в том числе кагоцел.
https://ria.ru/20231214/nauka-1915573380.html
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общество, россия, коронавирус в россии, орви
Общество, Россия, Коронавирус в России, ОРВИ
Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики

Минздрав исключил антибиотики из нового стандарта лечения ОРВИ

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВрач одной из поликлиник
Врач одной из поликлиник - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Врач одной из поликлиник. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, теперь, в частности, в документе прописана возможность посещения врача-акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога, кроме того, добавлены ряд препаратов для лечения ОРВИ и исключены антибиотики, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение)", - говорится в документе.
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Согласно документу, в перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ теперь помимо приема у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, включены при необходимости осмотры у врача акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога. А в перечень инструментальных методов лечения добавлена пульсоксиметрия, уточняется в приказе.
Из перечня лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории России для лечения ОРВИ, теперь в стандарте исключены антибиотики, но добавлен ряд других препаратов, в том числе кагоцел.
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