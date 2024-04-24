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В ОНК рассказали о моральном состоянии Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
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21:49 24.04.2024 (обновлено: 23:07 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/onk-1942154356.html
В ОНК рассказали о моральном состоянии Иванова
В ОНК рассказали о моральном состоянии Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
В ОНК рассказали о моральном состоянии Иванова
Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов не страдает хроническими заболеваниями, он оценивает свое моральное состояние как стабильное, его посетил врач,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T21:49
2024-04-24T23:07
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов не страдает хроническими заболеваниями, он оценивает свое моральное состояние как стабильное, его посетил врач, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Дамир Енаев."Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится", - сказал правозащитник.Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Ему предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца. Свою вину Тимур Иванов не признает. Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин. Как утверждает следствие, он находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор. Он также был арестован. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы."Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет. Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2 (Лефортово), соседей нет. В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности", - сказал первый зампред ОНК Москвы Николай.Он добавил, что замминистра оценил чистоту в камере. Также со слов арестованного, на ужин был комплекс с рыбой.
https://ria.ru/20240424/advokat-1942097461.html
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происшествия, москва, россия, тимур иванов, сергей бородин, онк, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, ОНК, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
В ОНК рассказали о моральном состоянии Иванова

ОНК: Иванов оценил свое моральное состояние как стабильное

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов не страдает хроническими заболеваниями, он оценивает свое моральное состояние как стабильное, его посетил врач, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Дамир Енаев.
"Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится", - сказал правозащитник.
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Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Ему предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца. Свою вину Тимур Иванов не признает. Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин. Как утверждает следствие, он находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор. Он также был арестован. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.
"Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет. Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2 (Лефортово), соседей нет. В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности", - сказал первый зампред ОНК Москвы Николай.
Он добавил, что замминистра оценил чистоту в камере. Также со слов арестованного, на ужин был комплекс с рыбой.
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