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Макконнелл обвинил Карлсона в "демонизации" Украины - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:39 24.04.2024 (обновлено: 03:05 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/obvinenie-1941905576.html
Макконнелл обвинил Карлсона в "демонизации" Украины
Макконнелл обвинил Карлсона в "демонизации" Украины - РИА Новости, 24.04.2024
Макконнелл обвинил Карлсона в "демонизации" Украины
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл считает, что в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву виноват журналист Такер Карлсон, начавший... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:39
2024-04-24T03:05
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
митч макконнелл
такер карлсон
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл считает, что в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву виноват журналист Такер Карлсон, начавший "демонизацию Украины" после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Карлсон в феврале опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 212 миллионов, а в YouTube - более 19 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля. По словам Макконнелла, именно Карлсон своим интервью с Путиным поспособствовал "демонизации Украины". "У него была огромная аудитория, и он убедил многих рядовых республиканцев (не одобрять помощь Киеву). Возможно, это была ошибка. Я думаю, что у бывшего президента (Дональда Трампа) были неоднозначные взгляды на это", - сказал Макконнелл в ходе пресс-конференции, кадры транслировал телеканал CSPAN. При этом он отметил, что Трамп, "похоже, вообще не хотел, чтобы мы что-то делали". Во вторник сенат вслед за палатой представителей США обсуждает и, возможно, примет законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений. Законопроекты уже прошли процедурное голосование и, как сообщал РИА Новости источник в сенате США, их финальное рассмотрение ожидается "поздно вечером" (по местному времени). После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html
https://ria.ru/20240404/intervyu-1937728505.html
https://ria.ru/20240423/karlson-1941654599.html
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в мире, сша, россия, украина, митч макконнелл, такер карлсон, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Митч Макконнелл, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
Макконнелл обвинил Карлсона в "демонизации" Украины

Макконнелл обвинил Карлсона в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл считает, что в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву виноват журналист Такер Карлсон, начавший "демонизацию Украины" после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
Карлсон в феврале опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 212 миллионов, а в YouTube - более 19 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.
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По словам Макконнелла, именно Карлсон своим интервью с Путиным поспособствовал "демонизации Украины".
"У него была огромная аудитория, и он убедил многих рядовых республиканцев (не одобрять помощь Киеву). Возможно, это была ошибка. Я думаю, что у бывшего президента (Дональда Трампа) были неоднозначные взгляды на это", - сказал Макконнелл в ходе пресс-конференции, кадры транслировал телеканал CSPAN.
При этом он отметил, что Трамп, "похоже, вообще не хотел, чтобы мы что-то делали".
Во вторник сенат вслед за палатой представителей США обсуждает и, возможно, примет законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений. Законопроекты уже прошли процедурное голосование и, как сообщал РИА Новости источник в сенате США, их финальное рассмотрение ожидается "поздно вечером" (по местному времени).
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После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаМитч МакконнеллТакер КарлсонВладимир ПутинНАТО
 
 
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