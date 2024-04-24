Макконнелл обвинил Карлсона в "демонизации" Украины
Макконнелл обвинил Карлсона в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл считает, что в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву виноват журналист Такер Карлсон, начавший "демонизацию Украины" после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
Карлсон в феврале опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 212 миллионов, а в YouTube - более 19 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.
По словам Макконнелла, именно Карлсон своим интервью с Путиным поспособствовал "демонизации Украины".
"У него была огромная аудитория, и он убедил многих рядовых республиканцев (не одобрять помощь Киеву). Возможно, это была ошибка. Я думаю, что у бывшего президента (Дональда Трампа) были неоднозначные взгляды на это", - сказал Макконнелл в ходе пресс-конференции, кадры транслировал телеканал CSPAN.
При этом он отметил, что Трамп, "похоже, вообще не хотел, чтобы мы что-то делали".
Во вторник сенат вслед за палатой представителей США обсуждает и, возможно, примет законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений. Законопроекты уже прошли процедурное голосование и, как сообщал РИА Новости источник в сенате США, их финальное рассмотрение ожидается "поздно вечером" (по местному времени).
После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.