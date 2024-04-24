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Украинские войска обстреляли населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 24.04.2024
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20:51 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/obstrel-1942147901.html
Украинские войска обстреляли населенные пункты в Курской области
Украинские войска обстреляли населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 24.04.2024
Украинские войска обстреляли населенные пункты в Курской области
Населённые пункты Курской области в среду подверглись неоднократным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, но никто из жителей не пострадал,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T20:51
2024-04-24T20:51
происшествия
курская область
суджанский район
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Населённые пункты Курской области в среду подверглись неоднократным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, но никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Сегодня населенные пункты Курской области снова неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины", - написал он в своем Telegram-канале. В посёлке Тёткино украинский БПЛА был обезврежен средствами РЭБ, рассказал губернатор. Вблизи деревни Куриловки Суджанского района беспилотник посажен и ликвидирован на месте. ВСУ обстреляли село Обуховка Кореневского района, хутор Олешня Суджанского района, деревню Елизаветовку Глушковского района. "После обстрела хутора Отруба Глушковского района в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи частично нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только позволит обстановка", - написал Старовойт. Глава региона подчеркнул, что никто из жителей не пострадал. Утром в среду в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. Губернатор Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, сообщил о том, что над регионом были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.
https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html
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курская область
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происшествия, курская область, суджанский район, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли населенные пункты в Курской области

Старовойт: украинские войска обстреляли населенные пункты в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Населённые пункты Курской области в среду подверглись неоднократным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, но никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня населенные пункты Курской области снова неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
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В посёлке Тёткино украинский БПЛА был обезврежен средствами РЭБ, рассказал губернатор. Вблизи деревни Куриловки Суджанского района беспилотник посажен и ликвидирован на месте.
ВСУ обстреляли село Обуховка Кореневского района, хутор Олешня Суджанского района, деревню Елизаветовку Глушковского района.
"После обстрела хутора Отруба Глушковского района в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи частично нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только позволит обстановка", - написал Старовойт.
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Глава региона подчеркнул, что никто из жителей не пострадал.
Утром в среду в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.
Губернатор Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, сообщил о том, что над регионом были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский районГлушковский районРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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