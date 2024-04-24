https://ria.ru/20240424/obstrel-1942147901.html

Украинские войска обстреляли населенные пункты в Курской области

Украинские войска обстреляли населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 24.04.2024

Украинские войска обстреляли населенные пункты в Курской области

Населённые пункты Курской области в среду подверглись неоднократным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, но никто из жителей не пострадал,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:51

2024-04-24T20:51

2024-04-24T20:51

происшествия

курская область

суджанский район

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Населённые пункты Курской области в среду подверглись неоднократным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, но никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Сегодня населенные пункты Курской области снова неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины", - написал он в своем Telegram-канале. В посёлке Тёткино украинский БПЛА был обезврежен средствами РЭБ, рассказал губернатор. Вблизи деревни Куриловки Суджанского района беспилотник посажен и ликвидирован на месте. ВСУ обстреляли село Обуховка Кореневского района, хутор Олешня Суджанского района, деревню Елизаветовку Глушковского района. "После обстрела хутора Отруба Глушковского района в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи частично нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только позволит обстановка", - написал Старовойт. Глава региона подчеркнул, что никто из жителей не пострадал. Утром в среду в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. Губернатор Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, сообщил о том, что над регионом были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.

https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

курская область

суджанский район

глушковский район

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происшествия, курская область, суджанский район, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины