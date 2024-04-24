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Число пострадавших при обстреле шахты в Донецке возросло до двух - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/obstrel-1942106970.html
Число пострадавших при обстреле шахты в Донецке возросло до двух
Число пострадавших при обстреле шахты в Донецке возросло до двух - РИА Новости, 24.04.2024
Число пострадавших при обстреле шахты в Донецке возросло до двух
Двое сотрудников шахты имени А.А. Скочинского получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:45
2024-04-24T17:45
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Двое сотрудников шахты имени А.А. Скочинского получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Кировский район): - пострадали сотрудники шахты имени А.А. Скочинского - мужчины 1972 и 1989 годов рождения", - говорится в сообщении. Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что работник шахты получил ранения в результате украинского обстрела Кировского района Донецка. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 11.20 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по этому району. Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Число пострадавших при обстреле шахты в Донецке возросло до двух

Представительство ДНР: при обстреле Донецка пострадали двое работников шахты

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Двое сотрудников шахты имени А.А. Скочинского получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Город Донецк (Кировский район): - пострадали сотрудники шахты имени А.А. Скочинского - мужчины 1972 и 1989 годов рождения", - говорится в сообщении.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что работник шахты получил ранения в результате украинского обстрела Кировского района Донецка. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 11.20 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по этому району.
Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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