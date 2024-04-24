https://ria.ru/20240424/obstrel-1942072061.html
При обстреле Донецка пострадал работник шахты
При обстреле Донецка пострадал работник шахты - РИА Новости, 24.04.2024
При обстреле Донецка пострадал работник шахты
Работник шахты имени Скочинского получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:10
2024-04-24T16:10
2024-04-24T16:10
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Работник шахты имени Скочинского получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района возле шахты имени Скочинского получил ранение работник предприятия, мужчина 1989 года рождения", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке. Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
кировский район
донецк
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Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал работник шахты
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении работника шахты при обстреле