https://ria.ru/20240424/obstrel-1942072061.html

При обстреле Донецка пострадал работник шахты

При обстреле Донецка пострадал работник шахты - РИА Новости, 24.04.2024

При обстреле Донецка пострадал работник шахты

Работник шахты имени Скочинского получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:10

2024-04-24T16:10

2024-04-24T16:10

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Работник шахты имени Скочинского получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района возле шахты имени Скочинского получил ранение работник предприятия, мужчина 1989 года рождения", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке. Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия