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При обстреле Донецка пострадал работник шахты - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/obstrel-1942072061.html
При обстреле Донецка пострадал работник шахты
При обстреле Донецка пострадал работник шахты - РИА Новости, 24.04.2024
При обстреле Донецка пострадал работник шахты
Работник шахты имени Скочинского получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:10
2024-04-24T16:10
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Работник шахты имени Скочинского получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района возле шахты имени Скочинского получил ранение работник предприятия, мужчина 1989 года рождения", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке. Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал работник шахты

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении работника шахты при обстреле

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Работник шахты имени Скочинского получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района возле шахты имени Скочинского получил ранение работник предприятия, мужчина 1989 года рождения", - говорится в сообщении.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке.
Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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