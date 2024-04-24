https://ria.ru/20240424/obstrel-1941995609.html

ВСУ более 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ более 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 24.04.2024

ВСУ более 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Более 50 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области во вторник, пострадали 4 мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:56

2024-04-24T12:56

2024-04-24T12:56

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Более 50 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области во вторник, пострадали 4 мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, по девяти районам области было выпущено 34 снаряда, также зафиксированы атаки с использованием 20 беспилотных летательных аппаратов, в том числе сброс 7 взрывных устройств. В Шебекинском округе при атаке донов-камикадзе ранения получили 4 человека. За отчетный день повреждения были выявлены в одном многоквартирном доме, 8 частных домах, 14 транспортных средствах, на двух коммерческих объектах и здании детского сада. Согласно сводкам об ударах по области, в воскресенье и понедельник наблюдалось заметное снижение атак с использованием беспилотников. Однако 23 апреля количество атак вновь увеличилось, приблизившись к уровню середины прошлой недели. "В Белгородском районе в селе Варваровка системой ПВО сбит БПЛА противника… В Борисовском районе рядом с селом Казачье-Рудченское системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе в поселке Уразово стрелковым оружием сбит БПЛА аэростатического типа. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе двумя дронами-камикадзе атакована окраина села Коновалово", - написал в среду Гладков. Он добавил, что в Грайворонском городском округе по окраинам сел Пороз, Смородино, Безымено, Новостроевка-Вторая выпущено в сумме 25 снарядов. Также в селах Пороз, Безымено и Дроновка с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств. В Краснояружском районе по окраинам сел Графовка, Демидовка и Староселье зафиксировано 9 прилетов. Два украинских дрона-камикадзе атаковали Графовку и Староселье. ⠀По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе город Шебекино атакован с помощью трёх дронов-камикадзе, пострадали 4 человека. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы. Село Безлюдовка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В поселке Красное на здание детского сада с дрона сброшено взрывное устройство. В здании повреждена плита перекрытия, выбиты окна и двери, отметил глава области. "В Новооскольском городском округе в районе хутора Белый Колодезь обнаружен совершивший падение БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Чернянском районе над селом Волоконовка системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил Гладков. ⠀На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 655 человек были ранены.

https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938330646.html

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия