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ВСУ более 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/obstrel-1941995609.html
ВСУ более 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки
ВСУ более 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 24.04.2024
ВСУ более 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Более 50 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области во вторник, пострадали 4 мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:56
2024-04-24T12:56
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Более 50 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области во вторник, пострадали 4 мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, по девяти районам области было выпущено 34 снаряда, также зафиксированы атаки с использованием 20 беспилотных летательных аппаратов, в том числе сброс 7 взрывных устройств. В Шебекинском округе при атаке донов-камикадзе ранения получили 4 человека. За отчетный день повреждения были выявлены в одном многоквартирном доме, 8 частных домах, 14 транспортных средствах, на двух коммерческих объектах и здании детского сада. Согласно сводкам об ударах по области, в воскресенье и понедельник наблюдалось заметное снижение атак с использованием беспилотников. Однако 23 апреля количество атак вновь увеличилось, приблизившись к уровню середины прошлой недели. "В Белгородском районе в селе Варваровка системой ПВО сбит БПЛА противника… В Борисовском районе рядом с селом Казачье-Рудченское системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе в поселке Уразово стрелковым оружием сбит БПЛА аэростатического типа. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе двумя дронами-камикадзе атакована окраина села Коновалово", - написал в среду Гладков. Он добавил, что в Грайворонском городском округе по окраинам сел Пороз, Смородино, Безымено, Новостроевка-Вторая выпущено в сумме 25 снарядов. Также в селах Пороз, Безымено и Дроновка с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств. В Краснояружском районе по окраинам сел Графовка, Демидовка и Староселье зафиксировано 9 прилетов. Два украинских дрона-камикадзе атаковали Графовку и Староселье. ⠀По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе город Шебекино атакован с помощью трёх дронов-камикадзе, пострадали 4 человека. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы. Село Безлюдовка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В поселке Красное на здание детского сада с дрона сброшено взрывное устройство. В здании повреждена плита перекрытия, выбиты окна и двери, отметил глава области. "В Новооскольском городском округе в районе хутора Белый Колодезь обнаружен совершивший падение БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Чернянском районе над селом Волоконовка системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил Гладков. ⠀На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 655 человек были ранены.
https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938330646.html
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белгородская область
белгородский район
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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ более 50 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ более 50 раз атаковали территорию Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Более 50 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области во вторник, пострадали 4 мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, по девяти районам области было выпущено 34 снаряда, также зафиксированы атаки с использованием 20 беспилотных летательных аппаратов, в том числе сброс 7 взрывных устройств. В Шебекинском округе при атаке донов-камикадзе ранения получили 4 человека. За отчетный день повреждения были выявлены в одном многоквартирном доме, 8 частных домах, 14 транспортных средствах, на двух коммерческих объектах и здании детского сада. Согласно сводкам об ударах по области, в воскресенье и понедельник наблюдалось заметное снижение атак с использованием беспилотников. Однако 23 апреля количество атак вновь увеличилось, приблизившись к уровню середины прошлой недели.
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Белгородском районе в селе Варваровка системой ПВО сбит БПЛА противника… В Борисовском районе рядом с селом Казачье-Рудченское системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе в поселке Уразово стрелковым оружием сбит БПЛА аэростатического типа. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе двумя дронами-камикадзе атакована окраина села Коновалово", - написал в среду Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском городском округе по окраинам сел Пороз, Смородино, Безымено, Новостроевка-Вторая выпущено в сумме 25 снарядов. Также в селах Пороз, Безымено и Дроновка с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств. В Краснояружском районе по окраинам сел Графовка, Демидовка и Староселье зафиксировано 9 прилетов. Два украинских дрона-камикадзе атаковали Графовку и Староселье.
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⠀По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе город Шебекино атакован с помощью трёх дронов-камикадзе, пострадали 4 человека. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы. Село Безлюдовка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В поселке Красное на здание детского сада с дрона сброшено взрывное устройство. В здании повреждена плита перекрытия, выбиты окна и двери, отметил глава области.
"В Новооскольском городском округе в районе хутора Белый Колодезь обнаружен совершивший падение БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В Чернянском районе над селом Волоконовка системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил Гладков.
⠀На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 655 человек были ранены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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