Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 43 удара по левобережью Херсонской области
Фрагмент снаряда. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 43 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ нанесли еще 19 ударов", - сообщил источник.
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Украинская артиллерия обстреляла восемь населенных пунктов: Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Великие Копани, Алешки, Пролетарку, Новую Маячку и Корсунку.
Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что пять человек пострадали в Каховке Херсонской области от обстрелов украинских террористов, трое получили ранения в ходе обстрела рынка, двое - в жилом секторе. Кроме того, по его словам, украинские войска нанесли удар по трансформаторной подстанции, из-за чего значительная часть Каховки осталась без света.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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