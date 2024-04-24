https://ria.ru/20240424/obstrel-1941957364.html

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.04.2024

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 43 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:55

2024-04-24T10:55

2024-04-24T10:55

херсонская область

каховка

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 43 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ нанесли еще 19 ударов", - сообщил источник. Украинская артиллерия обстреляла восемь населенных пунктов: Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Великие Копани, Алешки, Пролетарку, Новую Маячку и Корсунку. Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что пять человек пострадали в Каховке Херсонской области от обстрелов украинских террористов, трое получили ранения в ходе обстрела рынка, двое - в жилом секторе. Кроме того, по его словам, украинские войска нанесли удар по трансформаторной подстанции, из-за чего значительная часть Каховки осталась без света. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, владимир сальдо, происшествия