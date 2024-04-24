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Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/obstrel-1941957364.html
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.04.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 43 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:55
2024-04-24T10:55
херсонская область
каховка
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 43 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ нанесли еще 19 ударов", - сообщил источник. Украинская артиллерия обстреляла восемь населенных пунктов: Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Великие Копани, Алешки, Пролетарку, Новую Маячку и Корсунку. Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что пять человек пострадали в Каховке Херсонской области от обстрелов украинских террористов, трое получили ранения в ходе обстрела рынка, двое - в жилом секторе. Кроме того, по его словам, украинские войска нанесли удар по трансформаторной подстанции, из-за чего значительная часть Каховки осталась без света. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 43 удара по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 43 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ нанесли еще 19 ударов", - сообщил источник.
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Украинская артиллерия обстреляла восемь населенных пунктов: Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Великие Копани, Алешки, Пролетарку, Новую Маячку и Корсунку.
Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что пять человек пострадали в Каховке Херсонской области от обстрелов украинских террористов, трое получили ранения в ходе обстрела рынка, двое - в жилом секторе. Кроме того, по его словам, украинские войска нанесли удар по трансформаторной подстанции, из-за чего значительная часть Каховки осталась без света.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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