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ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.04.2024
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 73 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:20
2024-04-24T00:20
2024-04-24T00:23
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 73 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении. Один обстрел - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 73 боеприпаса. По данным представительства, ранения различной степени тяжести получили два гражданских лица. В предыдущие сутки было зафиксировано 17 обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: Украина обстреляла территорию ДНР 22 раза за последние сутки