https://ria.ru/20240424/niger-1942100997.html

Нигер изъявил желание купить у России оружие

Нигер изъявил желание купить у России оружие - РИА Новости, 24.04.2024

Нигер изъявил желание купить у России оружие

Нигер заинтересован в том, чтобы российские военные специалисты занимались подготовкой местных силовых структур, хотел бы приобрести оружие у России, заявил... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:24

2024-04-24T17:24

2024-04-24T17:31

россия

нигер

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Нигер заинтересован в том, чтобы российские военные специалисты занимались подготовкой местных силовых структур, хотел бы приобрести оружие у России, заявил глава МВД Нигера Мухаммед Тумба."Наше сотрудничество с Россией касается обучения (военных - ред.), что необходимо для борьба с терроризмом. Мы хотим, чтобы россияне занимались подготовкой наших войск в том, что касается ведения боев, использования оружия. Мы планируем приобрести вооружения у России", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html

россия

нигер

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, нигер, в мире