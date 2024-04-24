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Нигер изъявил желание купить у России оружие - РИА Новости, 24.04.2024
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17:24 24.04.2024 (обновлено: 17:31 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/niger-1942100997.html
Нигер изъявил желание купить у России оружие
Нигер изъявил желание купить у России оружие - РИА Новости, 24.04.2024
Нигер изъявил желание купить у России оружие
Нигер заинтересован в том, чтобы российские военные специалисты занимались подготовкой местных силовых структур, хотел бы приобрести оружие у России, заявил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:24
2024-04-24T17:31
россия
нигер
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Нигер заинтересован в том, чтобы российские военные специалисты занимались подготовкой местных силовых структур, хотел бы приобрести оружие у России, заявил глава МВД Нигера Мухаммед Тумба."Наше сотрудничество с Россией касается обучения (военных - ред.), что необходимо для борьба с терроризмом. Мы хотим, чтобы россияне занимались подготовкой наших войск в том, что касается ведения боев, использования оружия. Мы планируем приобрести вооружения у России", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html
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россия, нигер, в мире
Россия, Нигер, В мире
Нигер изъявил желание купить у России оружие

Глава МВД Тумба: Нигер заинтересован в российских военных специалистах и оружии

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Нигер заинтересован в том, чтобы российские военные специалисты занимались подготовкой местных силовых структур, хотел бы приобрести оружие у России, заявил глава МВД Нигера Мухаммед Тумба.
"Наше сотрудничество с Россией касается обучения (военных - ред.), что необходимо для борьба с терроризмом. Мы хотим, чтобы россияне занимались подготовкой наших войск в том, что касается ведения боев, использования оружия. Мы планируем приобрести вооружения у России", - сказал он журналистам.
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