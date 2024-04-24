США продолжат вести дела в Нигере, несмотря на вывод войск, пишут СМИ
FT: США будут вести в Нигере определенную деятельность, несмотря на вывод войск
© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment CommandАмериканские военные во время учений в Нигере
Американские военные во время учений в Нигере. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нигер, несмотря на вывод американских войск, разрешит США осуществлять определенную деятельность на своей территории, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
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"Хотя Вашингтон официально выведет свои войска из Нигера по требованию, обе стороны достигли согласия, которое позволит США по-прежнему осуществлять некоторую деятельность в стране", - говорится в материале газеты.
При этом собеседник издания не уточнил, о какой именно деятельности идет речь.
Издание со ссылкой на другой источник также отмечает, что в ходе встречи с замглавы госдепа США Куртом Кэмпбеллом на прошлой неделе премьер Нигера Али Ламин Зейн якобы заявил, что Нигер приветствует сотрудничество с США в других областях, при этом не изменит своей позиции в отношении вывода войск.
Ранее СМИ сообщили, что новые власти Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года. -0-
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