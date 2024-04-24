https://ria.ru/20240424/niger-1942074646.html

США продолжат вести дела в Нигере, несмотря на вывод войск, пишут СМИ

США продолжат вести дела в Нигере, несмотря на вывод войск, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024

США продолжат вести дела в Нигере, несмотря на вывод войск, пишут СМИ

Нигер, несмотря на вывод американских войск, разрешит США осуществлять определенную деятельность на своей территории, сообщает газета Financial Times со ссылкой РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:18

2024-04-24T16:18

2024-04-24T16:18

в мире

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нигер

вашингтон (штат)

мохамед базум

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нигер, несмотря на вывод американских войск, разрешит США осуществлять определенную деятельность на своей территории, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. "Хотя Вашингтон официально выведет свои войска из Нигера по требованию, обе стороны достигли согласия, которое позволит США по-прежнему осуществлять некоторую деятельность в стране", - говорится в материале газеты. При этом собеседник издания не уточнил, о какой именно деятельности идет речь. Издание со ссылкой на другой источник также отмечает, что в ходе встречи с замглавы госдепа США Куртом Кэмпбеллом на прошлой неделе премьер Нигера Али Ламин Зейн якобы заявил, что Нигер приветствует сотрудничество с США в других областях, при этом не изменит своей позиции в отношении вывода войск. Ранее СМИ сообщили, что новые власти Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года. -0-

https://ria.ru/20240420/gusev-1941247828.html

https://ria.ru/20240203/irak-1925198776.html

сша

нигер

вашингтон (штат)

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в мире, сша, нигер, вашингтон (штат), мохамед базум